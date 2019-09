Eurazeo : Pierre Bernardin rejoint Eurazeo en tant que Directeur des Relations Investisseurs

PIERRE BERNARDIN REJOINT EURAZEO EN TANT QUE

DIRECTEUR DES RELATIONS INVESTISSEURS

Paris, le 25 septembre 2019

Eurazeo, société d'investissement cotée mondiale de premier plan qui gère 17,7 milliards d'euros d'actifs diversifiés dont près de 12 milliards pour compte de tiers, annonce la nomination de Pierre Bernardin en qualité de Directeur des Relations Investisseurs.

Sous la supervision de Philippe Audouin, Directeur Général Finances d'Eurazeo, Pierre Bernardin aura

la responsabilité des relations avec les actionnaires.

Avant de rejoindre Eurazeo, Pierre Bernardin était depuis 2017 Directeur des Relations Investisseurs du groupe Econocom. Précédemment il a passé 10 ans dans le groupe Exane, dirigeant l'équipe de recherche actions sur les valeurs moyennes européennes avant de rejoindre la branche d'asset management puis la cellule de business development et de stratégie auprès du CEO du groupe. Il a débuté sa carrière en tant que consultant en stratégie chez Roland Berger. Pierre est diplômé d'HEC Paris (2002).

***

A propos d'Eurazeo

Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 17,7 milliards d'euros d'actifs diversifiés dont près de 12 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de près de 400 entreprises. Fort de son expertise dans le private equity, l'immobilier, la dette privée et les mandats et fonds dédiés, le groupe accompagne les entreprises de toute taille mettant au service de leur développement l'engagement de ses 235 collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée.

Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Shanghai, Séoul, Londres, Luxembourg, Francfort et Madrid.

Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.

ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

CONTACTS EURAZEO CONTACT PRESSE PIERRE BERNARDIN VIRGINIE CHRISTNACHT HAVAS PARIS DIR. RELATIONS INVESTISSEURS DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION MAEL EVIN Mail : pbernardin@eurazeo.com Mail: vchristnacht@eurazeo.com Mail: mael.evin@havas.com Tél : +33 (0)1 44 15 16 76 Tel: +33 1 44 15 76 44 Tel: +33 (0)6 44 12 14 91

Pour plus d'informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com

Suivez nous sur Twitter, Linkedin, et YouTube