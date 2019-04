Eurazeo : Redspher réalise l'acquisition de Speed Pack Europe

11/04/2019 | 18:19

Redspher annonce l'acquisition de Speed Pack Europe avec le soutien d'Eurazeo PME. Speed Pack Europe est une société espagnole spécialisée dans les services de transport d'urgence maximale.



' L'acquisition de Speed Pack s'inscrit dans la volonté de Redspher de couvrir à l'international l'ensemble des services liés au transport à la demande, du colis à la palette, pour les particuliers et les multinationales de tous les secteurs ' indique le groupe.



' Elle permettra à Redspher de renforcer sa présence en Espagne et d'ouvrir la voie à de nouveaux débouchés en Europe pour ses solutions logistiques et de transports '.



La société Speed Pack Europe a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires d'environ dix millions d'euros. La société est basée à Barcelone.



