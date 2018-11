Eurazeo : Résultats 3ème trimestre 2018

PARIS, LE 8 NOVEMBRE 2018

3ème TRIMESTRE 2018 :

Eurazeo confirme sa dynamique et la solidité de sa stratégie

 CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ECONOMIQUE : +11,5 % au T3 et +12,5% sur les 9 premiers mois > Chiffre d'affaires économique1 au 3ème trimestre 2018 : 1 373 M€ après retraitement des cessions en cours, soit une progression de +11,5 % à périmètre Eurazeo constant2 et +9,9 % à périmètre et taux de change constants > Chiffre d'affaires économique au cours des 9 premiers mois 2018 : 4 034 M€ après retraitement des cessions en cours, soit une progression de +12,5 % à périmètre Eurazeo constant et +14,8 % à périmètre et taux de change constants

 FORTE ACTIVITE DANS TOUS LES METIERS DEPUIS LE DEBUT DE L'ANNEE > 2,7 Mds€ de cessions totales ou partielles dont 1,4 Md€ pour la quote-part Eurazeo incluant les cessions signées non finalisées > 2,6 Mds€ d'investissements / ré-investissements dont 1,1 Md€ pour la quote-part Eurazeo incluant les opérations signées non finalisées > Près de 140 opérations de croissance externe au sein du portefeuille d'Eurazeo et d'Idinvest. > Rhône : un 6ème investissement signé dans le fonds V > Introduction en bourse réussie de Farfetch

 SITUATION DE TRESORERIE SOLIDE DE 740 M€ PROFORMA > Trésorerie de 382 M€ au 30 septembre 2018 et 740 M€ proforma de l'ensemble des opérations signées et des rachats d'actions jusqu'à fin octobre. Pas de dette structurelle au niveau d'Eurazeo SE.

 POURSUITE DE LA DYNAMIQUE DE CREATION DE VALEUR ET DE LEVEES DE FONDS > ANR par action : 77,7 € en progression de +4,5 % par rapport au 31 décembre 20173 (+6,1 % dividende inclus) Conformément à notre méthodologie, les sociétés non cotées sont maintenues à leur valeur au 30 juin 2018 > Total Actifs sous gestion de 16,6 Mds€, en hausse de +8,7 % par rapport au 31 décembre 2017, grâce à la progression de l'ANR et des levées de fonds réussies > Rachat d'actions depuis le 1er juillet : près de de 870 000 titres pour 56 M€



Virginie Morgon, Présidente du Directoire, a déclaré :

« Le troisième trimestre 2018 illustre parfaitement la très forte dynamique dans laquelle s'inscrit Eurazeo. Depuis le début de l'année, notre activité a connu une croissance de +12,5% et nous avons réalisé des montants élevés d'investissements et de cessions pour respectivement 2,6 et 2,7 Mds d'euros, dont celle très emblématique d'Asmodee pour près de 4 fois notre investissement. Cette performance, nous pouvons la réaliser grâce à une conjonction de facteurs qui font toute la spécificité d'Eurazeo et de sa stratégie. Nous sommes un groupe solide financièrement sans dette structurelle, un groupe agile grâce aux fonds propres qu'il peut mobiliser rapidement pour déployer sa stratégie, un groupe aux potentialités d'investissement renforcées avec le développement de la gestion pour compte de tiers, un groupe expert dans l'accompagnement de la transformation des sociétés dans lequel il investit, et enfin un groupe pionnier en matière de RSE, au cœur de notre stratégie et de nos thèses d'investissement. Je suis convaincue que c'est la clé de la performance sur le moyen et long terme. »

1 Chiffre d'affaires consolidé + part proportionnelle du chiffre d'affaires des sociétés mises en équivalence

2 Le périmètre Eurazeo constant est défini en page 5

3 Ajusté en 2017 de l'attribution gratuite d'actions de 2018 et des actions émises dans le cadre de l'investissement dans Rhône 1

I.

PROGRESSION DE +8,7 % DU TOTAL D'ACTIFS SOUS GESTION AU 30 SEPTEMBRE 2018

■

Une progression d'ANR par action4 de +4,5 % et +6,1 % dividendes inclus

Conformément à notre méthodologie, les actifs non cotés ne font pas l'objet d'une revalorisation trimestrielle.

La mise à jour des titres cotés, de la trésorerie et des éventuelles variations en cas d'acquisitions et cessions, conduisent à un Actif Net Réévalué de 77,7 € par action au 30 septembre 2018, en hausse de +4,5 % par rapport au 31 décembre 2017 et de +6,1 % ajusté du dividende versé en mai 2018.

Par pôle d'investissement, les principales évolutions de l'ANR au 30 septembre 2018 comparé au 31 décembre 2017 proviennent :

> Eurazeo Capital : la création de valeur des actifs non cotés s'élève à +7 % comparé au 31 décembre 2017. La baisse de -12 % à données publiées de l'ANR au 30 septembre 2018 provient essentiellement de la cession totale des titres AccorHotels et Desigual, de la syndication de WorldStrides et du refinancement de Trader Interactive. Depuis le 31 décembre 2017, les cours des participations cotées (moyenne pondérée des 20 derniers jours de bourse) ont varié respectivement de +53 % pour Moncler, -23 % pour Europcar et -10 % pour Elis. Asmodee et Neovia sont valorisées dans l'ANR à leur prix de cession ;

> Eurazeo PME : la création de valeur s'élève à +16 % comparé au 31 décembre 2017 grâce notamment à Odéalim, valorisée au prix de cession. L'ANR au 30 septembre 2018 varie de +36 % à données publiées sous l'effet du build-up chez In'Tech Medical et de l'entrée de 2 nouvelles sociétés dans le périmètre d'Eurazeo PME, 2RH et Vitaprotech ;

> Eurazeo Patrimoine : la création de valeur ressort à +14 % comparé au 31 décembre 2017, tirée par Grape Hospitality et Reden Solar. L'ANR au 30 septembre 2018 varie de +42 % à données publiées, intégrant les acquisitions de C2S, Highlight et le partenariat avec Dazia Capital ;

> Eurazeo Croissance : +27 % de création de valeur comparé au 31 décembre 2017 liée pour partie à la cession de PeopleDoc et à l'introduction en bourse de Farfetch. L'ANR au 30 septembre 2018 varie de +29 % à données publiées sous l'effet des nouveaux investissements dans ContentSquare, Back Market, du build-up chez Doctolib, de la cession de PeopleDoc et de l'introduction en bourse de Farfetch. Introduite en bourse en septembre 2018, Farfetch est valorisée à près de 92 M€ au 30 septembre 2018 (sur la base d'un VWAP de 24,6€ par action).

> Eurazeo Brands : l'ANR au 30 septembre 2018 est en hausse de +89% à données publiées du fait du nouvel investissement dans Pat McGrath Labs ;

> Eurazeo Development : proforma des investissements dans Rhône et Idinvest, la progression de +10 % à données publiées de l'ANR provient des appels de fonds chez Capzanine et du ré-investissement dans IM Square.

■

Une progression du total actifs sous gestion de +8,7 % au 30 septembre 2018

Au 30 septembre 2018, le total actifs sous gestion s'élève à près de 16,6 Mds€, en progression de +8,7 % comparé au 31 décembre 2017. Il se répartit entre l'ANR pour 5,99 Mds€ et 10,6 Mds€ d'actifs gérés pour le compte de partenaires investisseurs à travers les fonds d'Eurazeo et ceux d'Idinvest et de Rhône.

Cette hausse provient des actifs gérés pour compte de tiers, en progression de +11,4 % à 10,6 Mds€ grâce à la dynamique très positive des levées de fonds d'Idinvest et de la progression de l'ANR.

L'activité pour compte de tiers est développée par :

> Eurazeo Capital : les Actifs sous gestion s'élèvent à 4 207 M€. Ils se composent de l'ANR pour 3 583 M€ et de 624 M€ au titre des actifs gérés pour compte de tiers ;

> Eurazeo PME : les actifs sous gestion s'élèvent à 935 M€ et se répartissent entre l'ANR pour 521 M€ et la gestion pour compte de tiers pour 414 M€ ;

> Eurazeo Patrimoine : les actifs sous gestion s'élèvent à 510 M€ et se répartissent entre l'ANR pour 454 M€ et de 56 M€ au titre des actifs gérés pour compte de tiers ;

> Idinvest : les actifs sous gestion progressent de +16,6 % à 8 074 M€ tirés par la dynamique de levées de fonds. Idinvest a levé depuis le début de cette année 2018 plus de 1,2 Md€;

> Rhône : les actifs sous gestion progressent de +0,9 % à 1 401 M€ pour la quote-part Eurazeo.

4 Proforma des investissements dans Rhône et Idinvest et ajusté en 2017 de l'attribution gratuite d'actions de 2018 2

Actifs sous gestion (M€)

31/12/2017 31/12/2017 30/09/2018 PF Idinvest & Rhône ANR portefeuille 5 057 5 057 4 977 Eurazeo Capital 4 058 4 058 3 583 Eurazeo Capital non coté 2 505 2 505 2 485 Eurazeo Capital coté 1 553 1 553 1 098 Eurazeo PME 382 382 521 Eurazeo Patrimoine 320 320 454 Eurazeo Croissance 237 237 306 Eurazeo Brands 60 60 112 ANR - Eurazeo Development 240 704 777 Trésorerie nette & Autres 300 -15 236 Trésorerie 379 63 382 Autres titres et actifs/passifs -93 -93 -137 Impôts latents -58 -58 -74 Autocontrôle 72 72 64 Total ANR 5 597 5 746 5 990 # actions** 75 156 640 77 256 640 77 081 115 ANR par action (€) 74,5 74,4 77,7 Eurazeo Capital * 730 730 624 Eurazeo PME * 396 396 414 Eurazeo Patrimoine 45 45 56 Idinvest * @100% 6 924 8 074 Rhône * @ 30% (1) 1 389 1 401 Total Actifs gérés pour compte de tiers 1 171 9 484 10 569 TOTAL ACTIFS SOUS GESTION 6 768 15 230 16 558

(1)

Valeur au 30 juin 2018

* Dont engagements non appelés ** Pour 2017, nombre d'actions ajusté de l'attribution d'actions gratuites réalisée en 2018

II.

FORTES ACTIVITE ET PERFORMANCE DANS TOUS LES METIERS

A. Forte dynamique d'investissement et de cession depuis le début de l'année, illustrant parfaitement notre métier d'investisseur

Depuis le début de l'année 2018, l'activité a été particulièrement dynamique : Eurazeo a investi et ré-investi

2,6 Mds€ (1,1 Md€ quote-part bilan Eurazeo y compris les investissements dans Idinvest et Rhône) et réalisé

2,7 Mds€ de cessions totales et partielles (1,4 Md€ quote-part bilan Eurazeo). Ces chiffres incluent i) Eurazeo, Idinvest à 100% et Rhône à 30% ; et ii) les opérations en négociations exclusives, signées ou réalisées. > Nouveaux investissements (89 opérations signées ou réalisées) : 2,0 Mds€ dont 973 M€ quote-part Eurazeo :



 Eurazeo a signé ou investi dans 11 nouvelles sociétés (pour 973 M€) : Albingia chez Eurazeo Capital, Vitaprotech et 2RH Group chez Eurazeo PME ; C2S, Dazeo et Highlight chez Eurazeo Patrimoine ; Back Market et ContentSquare chez Eurazeo Croissance ; Pat McGrath Labs chez Eurazeo Brands et les 2 investissements stratégiques dans Idinvest et Rhône ;  Idinvest et Rhône ont réalisé 78 opérations pour plus de 1 Md€.

> Ré-investissements : plus de 550 M€ dont 125 M€ quote-part Eurazeo. Les sociétés du portefeuille d'Eurazeo ont réalisé 19 opérations de croissance externe dont 3 financées avec l'aide d'Eurazeo.

> Cessions totales et partielles : plus de 340 opérations pour un montant total de cession proche de 2,7 Mds€ dont 1,4 Md€ pour la quote-part Eurazeo : AccorHotels, Asmodee, Desigual et Neovia chez Eurazeo Capital ; Odealim (ex. AssurCopro) chez Eurazeo PME ; PeopleDoc chez Eurazeo Croissance.

B. Levée de fonds

Idinvest poursuit sa dynamique de levées de fonds, en levant 1 202 M€ sur les 9 premiers mois 2018 soit 89 % des capitaux levés sur toute l'année 2017. Les capitaux se répartissent entre 43 % pour les fonds de private equity, 37 % pour les fonds de dette privée et 20 % pour les mandats dédiés.

III.

CHIFFRE D'AFFAIRES ECONOMIQUE AU 3EME TRIMESTRE 2018

■

Croissance du chiffre d'affaires économique au 3ème trimestre 2018

Eurazeo enregistre au 3ème trimestre 2018 une croissance de son chiffre d'affaires économique à périmètre Eurazeo constant de +10,4 % à 1 477 M€, et de +11,5 % après retraitement de la cession d'Asmodee (déconsolidation effective à partir du 1er octobre 2018). Les quatre stratégies d'investissement progressent de façon sensible.

Depuis le 1er juillet 2018, Idinvest est consolidée par intégration globale et Rhône en mise en équivalence. Les deux sociétés sont comptabilisées dans Eurazeo holdings et Development.

Les retraitements liés aux cessions sur les 9 premiers mois concernent : 1) Neovia, Desigual et Odealim déconsolidées au 1er juillet 2018, et 2) Asmodee au 3ème trimestre 2018.

3ème trimestre 2018

9 mois 2018

Périmètre Eurazeo Constant

Périmètre Eurazeo Constant

2018

2017

Variation 2018/2017

En millions d'euros

Variation 2018/2017 A taux de change constant

2018

2017

Variation 2018/2017

Variation 2018/2017 A taux de change constant

Eurazeo Capital Eurazeo PME Eurazeo Patrimoine Eurazeo Brands

1 001,7

891,20

+ 12,4% + 10,1% 3 203,9 315,0 302,0

+ 4,3% + 4,9% 924,2 118,7 106,4

+ 11,6% + 11,6% 295,9 10,2 9,4

+ 8,5% + 9,1% 21,5 2 886,7 836,7 275,4 21,4 + 11,0% + 14,1% + 10,5% + 11,8% + 7,4% + 7,4% + 0,4% Eurazeo holdings & Development Chiffre d'affaires économique Chiffre d'affaires consolidé Chiffre d'affaires proportionnel 31,2 1 476,8 1 071,5 405,3 28,5 1 337,5 1 013,6 323,9

+ 9,5% + 10,4%

+ 9,5% + 9,1%

4 088,1 + 10,0%

51,8 4 497,3

68,0 - 23,8%

+ 7,8% - 23,8% + 12,5%

+ 5,7% + 3,9% 3 338,9 3 141,4 + 6,3% + 8,7%

+ 25,1% + 25,4% 1 158,4 946,7 + 22,4% + 24,8% Cessions 2018 103,4 105,6

- 2,1%

- 1,1% 463,8 503,0 - 7,8% - 4,3% Chiffre d'affaires économique hors cessions 2018 1 373,5 1 231,9 + 11,5% + 9,9%



4 033,5 3 585,1 + 12,5% + 14,8%

Périmètre Eurazeo constant correspond aux données publiées 2017, retraitées des mouvements suivants : 1) Entrées dans le périmètre 2017 : CPK (mai 2017), Trader Interactive (juillet 2017), Iberchem (juillet 2017) pour Eurazeo Capital ; In'Tech Medical (juillet 2017) et Smile

(juillet 2017) pour Eurazeo PME ; 2) Sorties de périmètre 2017 : ANF Immobilier (septembre 2017) pour Eurazeo Patrimoine, Colisée (mai 2017) pour Eurazeo PME ; 3) Entrées dans le périmètre 2018 : WorldStrides (janvier 2018) pour Eurazeo Capital ; Vitaprotech (juillet 2018) et 2RH (juillet 2018) pour Eurazeo PME ; C2S (avril 2018) pour Eurazeo Patrimoine ; Nest Fragrances (janvier 2018) pour Eurazeo Brands ;

Idinvest (juillet 2018) et Rhône (juillet 2018) pour Eurazeo Development ; 4) Sorties de périmètre 2018 : Neovia (juillet 2018) et Desigual (août 2018) pour Eurazeo Capital ; Odealim (ex. Assurcopro) (juin 2018) pour Eurazeo PME ; 5) Changements de pourcentage d'intérêt pour les mises en équivalence Elis et Europcar.

Périmètre Eurazeo constant et taux de change constant correspond au périmètre retraité des mouvements indiqué ci-dessus et au taux de change constant