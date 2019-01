Eurazeo : acquisition d'Euston House à Londres

10/01/2019 | 18:14

Eurazeo Patrimoine annonce l'acquisition d'Euston House, un immeuble de bureaux situé à Londres, en collaboration avec Arax Properties.



Cet ensemble a été acquis en pleine propriété pour environ 105 ME et représentera pour Eurazeo et après financement, un investissement en fonds propres d'environ 40 ME.



D'une superficie d'environ 11 000 m2 (119 000 sq ft), Euston House est situé dans le quartier de Camden.

' L'immeuble est totalement loué jusqu'en 2022 procurant ainsi un rendement locatif sécurisé et à terme un très fort potentiel de réversion locative. Un programme de travaux sera mis en oeuvre pour capter ce potentiel et améliorer significativement la valorisation de l'actif ' indique la direction.



