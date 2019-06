Eurazeo : acquisition de 51% du capital de Ducasse Education

06/06/2019 | 08:47

Eurazeo Capital, annonce l'acquisition de 51 % du capital de Ducasse Education par Sommet Education, groupe d'enseignement spécialisé en management hôtelier.



Composé de trois écoles en France et à l'international (Philippines, Brésil et bientôt Émirats Arabes-Unis), le groupe dispose d'une multitude d'expertises techniques, méthodologiques et innovantes. Ducasse Education accueille plus de 800 étudiants et 3000 apprentis sur ses 3 campus.



Sommet Education, acteur majeur de l'enseignement supérieur, a été constitué autour des établissements de management hôtelier Glion Institut de Hautes Études et Les Roches Global Hospitality Education, acquis en 2016 par Eurazeo.



Fort de 5000 étudiants provenant de plus de 100 pays, le groupe forme les futurs leaders de l'hôtellerie.



