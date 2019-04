Eurazeo : cède à AXA sa participation dans Capzanine

EURAZEO CEDE A AXA SA PARTICIPATION DANS CAPZANINE

Paris, le 5 avril 2019 - Comme annoncé en janvier dernier, Eurazeo a cédé aujourd'hui à AXA sa participation de 22% au capital de Capzanine, société de gestion européenne indépendante spécialisée dans l'investissement privé.

Depuis leur entrée au capital de Capzanine en octobre 2015, Eurazeo et AXA ont permis à Capzanine d'accélérer sa croissance sur ses métiers de dette et d'equity et de développer des partenariats à l'international.

Cette transaction s'accompagne de la reprise par AXA et d'autres investisseurs de l'ensemble des engagements d'Eurazeo dans les fonds gérés par Capzanine, à l'exception d'un engagement de 8 millions d'euros dans Capzanine Situations Spéciales.

A propos d'Eurazeo

oEurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 17 milliards d'euros d'actifs diversifiés dont près de 11 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 300 entreprises. Fort de son expertise dans le private equity, l'immobilier, la dette privée et les mandats et fonds dédiés, le groupe accompagne les entreprises de toute taille mettant au service de leur développement l'engagement de ses 235 collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée.

Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Buenos Aires, Shanghai, Londres, Luxembourg, Francfort et Madrid.

oEurazeo est cotée sur Euronext Paris.

oISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

