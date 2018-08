Eurazeo : cède ses 10% dans Desigual

Les produits de cession représenteront 141,9 millions d’euros pour Eurazeo et ses partenaires investisseurs, et 105,7 millions d’euros pour la quote-part d'Eurazeo, soit un multiple de 0,5 fois son investissement initial, réalisé en 2014, a précisé la société d'investissement dans un communiqué.

"Au terme de quatre années de coopération mutuelle, les deux parties ont décidé, compte tenu de l’environnement de marché et de leurs échéances et objectifs respectifs, qu’il était dans leur intérêt et dans celui de Desigual que Thomas Meyer devienne l’actionnaire unique de la société", écrit Eurazeo.

Depuis son entrée au capital, Eurazeo a contribué à réorganiser l'enseigne dont la croissance patinait, notamment via des fermetures de magasins, le développement de la vente en ligne et l'expansion en Amérique latine.

(Dominique Rodriguez)