Eurazeo : cession de la participation dans Capzanine

24/01/2019 | 08:30

Eurazeo annonce la cession à AXA de sa participation de 22% au capital de Capzanine, société de gestion européenne indépendante spécialisée dans l'investissement privé, transaction pour un montant total d'environ 82 millions d'euros.



Elle s'accompagne de la reprise par AXA et d'autres investisseurs de l'ensemble des engagements d'Eurazeo dans les fonds gérés par Capzanine, à l'exception d'un engagement de huit millions d'euros dans Capzanine Situations Spéciales.



Le montant de la transaction comprend des parts de la société de gestion sur lesquelles Eurazeo réalise un multiple d'un peu plus de trois fois l'investissement initial, et des parts de fonds qui ont été souscrites récemment par Eurazeo.



