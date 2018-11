Eurazeo : cession de sa participation dans Vignal Lighting

13/11/2018 | 18:50

Eurazeo PME, filiale d'Eurazeo spécialisée dans les entreprises de taille moyenne, annonce avoir reçu d'EMZ Partners une offre ferme d'achat portant sur la totalité de sa participation dans Vignal Lighting Group.



Eurazeo a consenti à la société de capital investissement une exclusivité de négociation jusqu'à janvier 2019.



Eurazeo PME a pris une participation majoritaire au capital de Vignal Lighting Group, leader mondial du lighting pour les véhicules industriels et commerciaux, en février 2014.



L'opération, si elle devait intervenir, permettrait à Eurazeo PME de réaliser un produit de cession total de 119 ME, y compris le remboursement des obligations en 2016 pour 27 ME, soit un multiple de 2,8x son investissement initial.



Le chiffre d'affaires du groupe a plus que doublé sur la période évoluant de 47 ME en 2013 à 106 ME en 2017.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.