Eurazeo : cession effective dans Vignal Lighting

19/12/2018 | 18:24

Eurazeo PME annonce aujourd'hui la cession effective de sa participation au capital de Vignal Lighting Group à EMZPartners.



Le chiffre d'affaires du groupe a plus que doublé en quatre ans évoluant de 47 ME en 2013 à 106 ME en 2017.



L'opération permet à Eurazeo PME de réaliser un produit de cession total de 119ME, y compris le remboursement des obligations en 2016 pour 27 ME, soit un multiple de 2,8x son investissement initial et un taux de rendement annuel de 28%.



