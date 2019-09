Eurazeo : dans le vert avec des propos de broker

11/09/2019 | 15:29

Eurazeo grappille 0,6% et surperforme légèrement la tendance à Paris sur fond de propos de Berenberg qui entame un suivi avec un conseil 'conserver' et un objectif de cours de 68,5 euros sur le titre de la société d'investissements.



'L'accent stratégique actuel est mis sur la transition vers un modèle dual avec en son coeur un développement rapide de son activité de gestion d'actif', estime le broker, pour qui 'toutefois, l'entreprise n'est qu'au début de sa transition'.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.