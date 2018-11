Eurazeo enregistre une nette hausse de son chiffre d'affaires au 3e trimestre

Paris (awp/afp) - La société d'investissement Eurazeo a fait état jeudi d'une nette hausse de ses recettes au troisième trimestre, expliquant profiter depuis le début d'année d'une forte dynamique dans tous ses métiers.

Entre juillet et fin septembre, Eurazeo a vu son chiffre d'affaires "économique" progresser à 1,48 milliard d'euros, en hausse d'un peu plus de 10% sur un an à périmètre comparable, a précisé Eurazeo dans un communiqué. Le chiffre d'affaires économique intègre les participations majoritaires d'Eurazeo et celles dans lesquelles il détient une part non majoritaire, mais significative.

Surtout, l'actif net réévalué (ANR), indicateur clé qui reflète la valeur du portefeuille du groupe, s'inscrit depuis le début de l'année en hausse de 4,5% par rapport à fin 2017.

Dans le détail, la plupart des sociétés du portefeuille Eurazeo Capital - navire amiral du groupe - ont vu leur chiffre d'affaires progresser au troisième trimestre, les meilleures performances étant notamment signées par Planet (services de paiement), Iberchem (chimie), ou encore Grandir (crèches, anciennement Les Petits Chaperons rouges).

La filiale de confiserie CPK (qui regroupe entre autres Carambar et Malabar) affiche quant à elle une légère baisse de 2% "due principalement au marché des bonbons", explique Eurazeo, ajoutant que l'acquisition prochaine par CPK de la société de bonbons Lutti devrait lui permettre de consolider ses parts de marché à partir de 2019.

Les autres métiers du groupe - Eurazeo PME, Eurazeo Patrimoine, Eurazeo Brands - affichent aussi une croissance confortable de leur chiffre d'affaires au troisième trimestre.

"Le troisième trimestre 2018 illustre parfaitement la très forte dynamique dans laquelle s'inscrit Eurazeo", a souligné Virginie Morgon, présidente du directoire, citée dans le communiqué.

"Depuis le début de l'année, notre activité a connu une croissance de +12,5% et nous avons réalisé des montants élevés d'investissements et de cessions pour respectivement 2,6 et 2,7 mds d'euros, dont celle très emblématique d'Asmodee (jeux de société, NDLR) pour près de 4 fois notre investissement", a fait valoir Mme Morgon.

