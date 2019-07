Eurazeo : est sorti du capital d'Elis

26/07/2019 | 09:16

Eurazeo a soldé sa participation résiduelle dans le blanchisseur industriel Elis. Le groupe annonce ce matin la cession de 12,5 millions d'actions Elis, soit 5,7% du capital et 9,4% des droits de vote, par l'intermédiaire d'un placement par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres réservé aux investisseurs institutionnels.



L'opération est intervenue à 16,9 euros par action Elis, soit une décote instannée de près de 3% et un produit de cession de 212 millions d'euros.



'Sur l'ensemble de son investissement Eurazeo aura réalisé une plus-value de près de 440 millions d'euros et un multiple de 1,9 fois son investissement initial', depuis 2007, indique la société de portefeuille.





