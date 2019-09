Eurazeo : finalise l'acquisition d'Elemica

19/09/2019 | 18:01

Eurazeo Capital annonce la finalisation de l'acquisition d'Elemica, un réseau d'approvisionnement numérique en mode Cloud.



L'entreprise compte aujourd'hui plus de 450 clients à travers le monde, dont 39 des 100 plus grandes entreprises de l'industrie chimique mondiale.



Plus de 500 milliards de dollars de marchandises sont achetées, vendues et transportées chaque année via la plateforme d'Elemica.



La valeur d'entreprise d'Elemica s'élève à environ 390 millions de dollars, dont environ 240 millions en fonds propres investis par Eurazeo et ses affiliés, représentant 95% du capital.



