Eurazeo : investissement d'Eurazeo Growth dans Adjust

12/06/2019 | 09:16

Eurazeo Growth annonce la prise d'une participation minoritaire au capital d'Adjust, leader en attribution, mesure et prévention de fraude pour les applications mobiles, marquant son premier investissement en Allemagne.



Dans le cadre du développement de la société, Eurazeo Growth apporte 60 millions d'euros en tant que chef de file d'un tour de table aux côtés de Sofina, Morgan Stanley Alternative Investment Partners et de Highland Europe, investisseur historique d'Adjust.



Employant plus de 350 personnes, Adjust est partenaire des principales plateformes dont Facebook, Google, Snap, Twitter, Line, et Tencent. Plus de 25.000 applications ont choisi ses solutions pour améliorer leur performance.



