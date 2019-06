Eurazeo : investissement d'Eurazeo Growth dans Meero

19/06/2019 | 08:56

Eurazeo Growth annonce une prise de participation minoritaire dans Meero, en lui apportant 56 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table de 230 millions aux côtés de Prime Ventures et Avenir Growth et de ses investisseurs historiques.



'Cette start-up qui révolutionne le monde de la photographie professionnelle en permettant à ses clients d'accéder à des offres photo et vidéo sur mesure dans le monde entier, tout en facilitant le travail des photographes au quotidien', explique Eurazeo Growth.



Créée en 2016, Meero, compte aujourd'hui 31.000 clients et 600 salariés de 49 nationalités répartis dans cinq bureaux à Paris, New York, Shanghai, Tokyo et Bangalore. Elle se charge de toutes les tâches laborieuses et chronophages des photographes professionnels.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.