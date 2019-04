Eurazeo : investit 40 M$ dans Q Mixers

04/04/2019 | 18:35

Eurazeo, annonce un investissement minoritaire dans Q Mixers. Il s'agit d'une marque premium de boissons gazeuses à mélanger (mixers) basée à New York.



Eurazeo Brands investit 40 millions de dollars dans Q Mixers, aux côtés des fondateurs Jordan Silbert et Ben Karlin et d'autres actionnaires historiques comme First Beverage Ventures.



Dans son segment, Q Mixers est la marque ayant la croissance la plus rapide aux États-Unis et la marque de référence des meilleurs barmans.



' Les boissons Q Mixers offrent une gamme innovante de saveurs, sans édulcorants artificiels. Elles sont consommées dans des milliers de restaurants, bars et hôtels de premier plan aux États-Unis, et distribuées dans les plus importants réseaux de détaillants américains ' indique la direction.



