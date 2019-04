Eurazeo : investit 40 millions de dollars dans la marque de boissons américaine Q Mixers

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société d'investissement Eurazeo a annoncé jeudi avoir investi 40 millions de dollars (35,7 millions d'euros) dans la marque américaine de boissons gazeuse à mélanger Q Mixers. Il s'agit de son premier investissement dans le secteur de l'agroalimentaire.

La société d'investissement française a réalisé cette prise de participation minoritaire via Eurazeo Brands, son pôle d'investissement spécialisé dans le développement des sociétés américaines et européennes à fort potentiel, notamment dans les secteurs de la beauté, de l'équipement de la maison, de la santé, de l'alimentaire et des loisirs.

