Eurazeo : investit dans la digitalisation de la chaîne d'approvisionnement à travers Elemica

EURAZEO INVESTIT DANS LA DIGITALISATION DE LA CHAINE

D'APPROVISIONNEMENT A TRAVERS ELEMICA

Paris, le 2 aout 2019 - Eurazeo annonce avoir signé un accord définitif pour l'acquisition d'Elemica, fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement en mode Cloud. L'investissement d'Eurazeo s'inscrit dans une stratégie de développement de nouvelles solutions pour les clients d'Elemica et d'élargissement de l'offre vers de nouvelles industries ainsi que d'accélération de la croissance à l'international.

Fondée en 2000 par un groupe de grandes sociétés industrielles de dimensions mondiales afin de digitaliser leurs chaînes d'approvisionnement, et basée en Pennsylvanie, Elemica offre des solutions SaaS qui permettent à ses clients et leurs fournisseurs, acheteurs et prestataires de logistiques de se connecter, d'automatiser leurs échanges commerciaux et d'avoir une visibilité complète des flux au sein de leur écosystème. L'entreprise compte aujourd'hui plus de 450 clients à travers le monde, dont 39 des 100 plus grandes entreprises de l'industrie chimique mondiale. Plus de 500 milliards de dollars de marchandises sont achetées, vendues et transportées chaque année via la plateforme d'Elemica.

Marc Frappier, Managing Partner d'Eurazeo Capital, a déclaré : « Nous sommes ravis de l'acquisition d'Elemica, troisième investissement d'Eurazeo Capital aux Etats-Unis après Trader et Worldstrides. Elemica est un acteur technologique au cœur de la chaîne d'approvisionnement du marché de la chimie. La société bénéficie d'un réservoir de croissance important et correspond en tous points à notre stratégie d'investissement. Nous sommes convaincus que grâce à notre soutien, notre expertise et notre réseau international Elemica accélèrera son développement sur de nouveaux marchés et de nouvelles géographies.»

John Blyzinskyj, CEO d'ELEMICA, a rajouté : « Avec le support d'Eurazeo, nous pourrons accélérer notre stratégie d'automatisation des échanges de grands industriels mondiaux avec leurs fournisseurs, prestataires de logistiques et enfin leurs clients. Nos opérations transatlantiques et nos ambitions globales se marient parfaitement avec celles d'Eurazeo. Nous nous réjouissons de travailler avec les équipes d'Eurazeo afin d'accomplir notre ambition stratégique commune. »

Elemica avait été acquise en 2016 par Thoma Bravo, un acteur majeur du capital-investissement basé aux

Etats-Unis. Eurazeo Capital investira environ $250 millions (investissement en fonds propres d'Eurazeo et ses affiliés - montant sous réserve d'ajustements usuels d'ici à la réalisation de l'opération) pour acquérir

Elemica aux côtés de son équipe de direction. La réalisation de l'opération est prévue au troisième trimestre de l'année 2019. Evercore était conseil financier d'Eurazeo sur cette transaction.

A propos d'Elemica

> Elemica est le premier réseau d'approvisionnement numérique (« Digital Supply Network ») pour les industries de type process. Elemica transforme les chaînes d'approvisionnement en remplaçant les approches manuelles et complexes par des approches efficaces et fiables. Lancée en 2000, ses clients traitent annuellement près de 500 milliards de dollars en valeur commerciale sur le réseau. Elemica génère des résultats nets en favorisant la réduction du coût des opérations, l'accélération de l'exécution des processus, l'automatisation des processus métier clés, la suppression des barrières transactionnelles et la fluidité des flux d'informations entre les partenaires commerciaux.

Pour de plus amples informations, consulter www.elemica.com

A propos d'Eurazeo

> Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 17,7 milliards d'euros d'actifs diversifiés dont près de 12 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de près de 400 entreprises.

Fort de son expertise dans le private equity, l'immobilier, la dette privée et les mandats et fonds dédiés, le groupe accompagne les entreprises de toute taille mettant au service de leur développement l'engagement de ses 235 collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée.

> Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Shanghai, Séoul, Londres, Luxembourg, Francfort et Madrid.

> Eurazeo est côtée sur Euronext Paris.

> ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

***

For more information, please visit the Group's website: www@eurazeo.com

Follow us on Twitter, Linkedin,and YouTube