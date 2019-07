Eurazeo : négocie pour céder ses parts dans Léon de Bruxelles

26/07/2019 | 18:25

Eurazeo PME, pôle d'investissement d'Eurazeo spécialisé dans les entreprises de taille intermédiaire, annonce ce vendredi avoir reçu du Groupe Bertrand une offre ferme d'achat portant sur la totalité de sa participation dans Léon de Bruxelles.



Eurazeo PME précise avoir consenti au Groupe Bertrand une exclusivité de négociation. De plus, la consultation des instances représentatives du personnel a été initiée.



“L'opération permettrait à Eurazeo PME de réaliser un produit de cession total de 24.1 mE, soit un multiple de 1.5x”, précise le groupe.





