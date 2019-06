Eurazeo : plus de voix pour JCDecaux Holding

21/06/2019 | 12:16

Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 16 juin, JCDecaux Holding a franchi en hausse le seuil des 20% et 25% des droits de vote d'Eurazeo.



Après l'attribution de droits de vote double, JCDecaux Holding détient 19,20% du capital et 25,43% des droits de vote de la société de portefeuille.



Conformément aux accords avec Eurazeo, JCDecaux Holding déclare notamment qu'elle 'n'envisage pas d'accroître sa participation au-delà du seuil de 23% du capital' d'Eurazeo.







