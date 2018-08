Eurazeo : point sur la participation de JCDecaux Holding

03/08/2018 | 12:45

Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers à titre de régularisation fait le point sur la participation de JCDecaux Holding dans Eurazeo.



L'avis indique d'abord que le holding familial des Decaux a franchi en hausse le le seuil de 15% des droits de vote d'Eurazeo le 22 juin, pour monter alors à 17,41% des parts et 15% des voix. Explication : 'la détention par assimilation de 1 000 000 actions Eurazeo résultant de la vente à un établissement financier de 1 000 000 options de vente à dénouement physique portant sur un nombre maximum de 1 000 000 actions Eurazeo exerçables entre le 22 mai 2019 et le 19 juillet 2019, à un prix d'exercice unitaire par action EURAZEO de 60,345 euros'.



Puis le 5 juillet, et après l'augmentation du nombre de droits de vote d'Eurazeo, JCDecaux Holding a franchi en hausse le seuil de 15% des voix. Il détient à ce jour 17,41% du capital et 14,99% des droits de vote.



A l'occasion, JCDecaux Holding rappelle notamment qu'il n'a pas l'occasion d'accroître sa participation au-delà de 23% du capital et n'envisage pas de prendre le contrôle d'Eurazeo.





