Eurazeo : prend une participation minoritaire dans ManoMano

PARIS (Agefi-Dow Jones)-- La société d'investissement Eurazeo a annoncé mardi avoir pris une participation minoritaire dans la place de marché en ligne spécialisée dans la vente de produits de bricolage, de rénovation et de jardinage ManoMano.

"Eurazeo Growth [un des pôles d'investissement d'Eurazeo, NDLR] apporte 50 millions d'euros dans le cadre d'un tour de table de 110 millions d'euros aux côtés d'Aglae Ventures, BPI Large Venture et des investisseurs historiques de ManoMano : General Atlantic, BPI, Partech et Piton", a précisé le groupe dans un communiqué.

"Nous suivons la société depuis plus de trois ans et avons été témoin de son développement spectaculaire dans un secteur très vaste qui a amorcé sa transformation digitale et où l'expérience clients, des particuliers et des professionnels peut être considérablement améliorée", a déclaré Yann du Rusquec, managing director d'Eurazeo Growth, cité dans le communiqué du groupe.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

