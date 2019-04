Eurazeo : prise de part minoritaire dans ManoMano

02/04/2019 | 09:11

Eurazeo Growth annonce la prise d'une participation minoritaire dans ManoMano, place de marché en ligne spécialisée dans la vente de produits de bricolage, de rénovation et de jardinage, opérant dans plusieurs pays d'Europe avec plus de 1,9 million de clients actifs.



Il lui apporte ainsi 50 millions d'euros dans le cadre d'un tour de table de 110 millions aux côtés d'Aglae Ventures, BPI Large Venture et des investisseurs historiques que sont General Atlantic, BPI, Partech et Piton.



Cette levée de fonds permettra à ManoMano de poursuivre l'accélération de son développement à l'international, le développement d'offres et services innovants BtoC et BtoB et le renforcement de ses équipes R&D.



