Eurazeo : prise de participation dans Emerige

24/07/2019 | 14:49

Eurazeo Patrimoine, pôle d'Eurazeo spécialisé dans l'investissement dans l'immobilier, annonce l'acquisition d'une participation de 44% au capital d'Emerige, auprès de Naxicap et de son fondateur Laurent Dumas, pour un montant d'environ 90 millions d'euros.



Acteur de la promotion immobilière en Ile-de-France, Emerige a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 282 millions d'euros et compte plus de 200 collaborateurs. Il s'est développé autour de l'immobilier résidentiel et de l'immobilier tertiaire.



Cet investissement permettra à Eurazeo Patrimoine de soutenir Emerige dans la très forte croissance de ces deux pôles et dans sa stratégie d'expansion, ainsi que de co-investir dans les projets en direct aux côtés d'Emerige.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.