Eurazeo : rapprochement entre EFESO et FibonacciLab

11/10/2019 | 10:26

Eurazeo indique qu'EFESO Consulting, société dans laquelle Eurazeo PME détient une participation majoritaire, se rapproche de FibonacciLab, société de conseil basée à Fribourg (Suisse) et experte en science et exploitation des données.



FibonacciLab propose des solutions d'optimisation évolutives et indépendantes des systèmes s'appuyant sur l'analytique avancée. Son arrivée dans le groupe EFESO renforce donc son portefeuille d'analytique avancée de manière significative.



