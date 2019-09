Eurazeo : réalise une acquisition dans la digitalisation de la chaîne d'approvisionnement à travers Elemica

EURAZEO FINALISE L'ACQUISITION D'ELEMICA

Paris, le 19 septembre 2019 - Eurazeo Capital annonce la réalisation de l'acquisition d'Elemica, un réseau d'approvisionnement numérique en mode Cloud. L'investissement d'Eurazeo s'inscrit dans une stratégie de développement de nouvelles solutions pour les clients d'Elemica et d'élargissement de l'offre vers de nouvelles industries ainsi que d'accélération de la croissance à l'international.

Fondée en 2000 par un groupe de grandes sociétés industrielles de dimensions mondiales, Elemica offre des solutions SaaS qui permettent à ses clients de se connecter, d'automatiser leurs échanges commerciaux et d'avoir une visibilité complète des flux au sein de leur chaine d'approvisionnement. L'entreprise compte aujourd'hui plus de 450 clients à travers le monde, dont 39 des 100 plus grandes entreprises de l'industrie chimique mondiale. Plus de 500 milliards de dollars de marchandises sont achetées, vendues et transportées chaque année via la plateforme d'Elemica.

La valeur d'entreprise d'Elemica s'élève à environ 390 millions de dollars1, dont environ 240 millions en fonds propres investis par Eurazeo et ses affiliés, représentant 95% du capital. Cette transaction est le sixième investissement d'Eurazeo Capital IV et le septième investissement d'Eurazeo en Amérique du Nord. A date, Eurazeo a investi plus d'un milliard de dollars en capital en Amérique du Nord.

A propos d'Eurazeo

Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 17,7 milliards d'euros d'actifs diversifiés dont près de 11.6 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de près de 400 entreprises. Fort de son expertise dans le private equity, l'immobilier, la dette privée et les mandats et fonds dédiés, le groupe accompagne les entreprises de toute taille mettant au service de leur développement l'engagement de ses 235 collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée.

Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Shanghai, Séoul, Londres, Luxembourg, Francfort et Madrid. Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.

ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

1. Valeur d'entreprise excluant la valeur d'un actif fiscal