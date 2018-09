Eurazeo : salue le succès de l'introduction de Farfetch

26/09/2018 | 18:33

Eurazeo Croissance salue le large succès de l'introduction en bourse sur le New Stock Exchange de Farfetch.



' Farfetch est une place de marché offrant aux marques de mode et de luxe et aux boutiques multimarques un canal de vente en ligne auprès de clients répartis dans 190 pays ' indique le groupe.



Depuis mai 2016, Eurazeo Croissance, est actionnaire minoritaire de la société londonienne, dans laquelle elle a investi 25 millions de dollars à l'occasion d'une levée de fonds d'un total de 110 millions de dollars.



Yann Du Rusquec, Managing Partner, Head of Eurazeo Croissance, a déclaré : ' Nous sommes particulièrement fiers du succès de l'introduction en bourse de Farfetch sur le New York Stock Exchange et tenons à remercier l'ensemble des actionnaires et des investisseurs qui nous ont accordé leur confiance à cette occasion. La réussite de cette opération est un atout décisif au service de notre ambition pour Farfetch. '



