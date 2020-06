EURAZEO/BNP PARIBAS : premier closing du Fonds France-China Cooperation

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BNP PARIBAS 4.74% 36.14 -34.73% EURAZEO SE 1.20% 47.38 -23.25%

BNP Paribas, China Investment Corporation et Eurazeo annoncent le lancement du Fonds France-China Cooperation avec un premier closing de 400 millions d'euros. Le Fonds sera géré par Eurazeo. Il investira dans des sociétés françaises et d'Europe continentale, appartenant à des secteurs d’activité à fort potentiel de développement sur le marché chinois, afin de leur offrir de nouvelles opportunités de croissance sur ce marché.Les partenaires initiaux du fonds ont la possibilité de s'engager à hauteur de 250 millions supplémentaires dans le fonds, dans la limite de 25 % du fonds pour BNP Paribas et CIC. Des capitaux supplémentaires pourront être également levés auprès d'investisseurs tiers.La création du fonds intervient après la signature en 2019 de la lettre d'intention en présence des Présidents Xi Jinping et Emmanuel Macron.