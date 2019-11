EURAZEO : Growth renforce son équipe

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans le cadre du renforcement de sa position en Europe, Eurazeo Growth, dirigé par Benoist Grossmann, Managing Partner, annonce l’arrivée de Nathalie Kornhoff-Brüls et Zoé Fabian en tant que Managing Director et de Maud Gillot, Associate. L’équipe d’Eurazeo Growth est désormais composée de 7 personnes. L’ambition de cette équipe est de consolider sa position d’acteur de premier plan du Growth Equity en Europe.Nathalie Kornhoff-Brüls et Zoé Fabian, Managing Directors, seront respectivement basées à Londres et Berlin et contribueront à l'expansion d'Eurazeo Growth en Europe. Elles seront chargées de la sélection, l'analyse et la réalisation d'investissements dans les secteurs du numérique et de la technologie.Nathalie Kornhoff-Brüls, Managing Director, sera plus particulièrement en charge des activités d'Eurazeo Growth sur le marché britannique.Zoé Fabian, Managing Director, sera plus particulièrement en charge des activités d'Eurazeo Growth en région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse).