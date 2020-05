EURAZEO en hausse : légère baisse de l'actif net réévalué au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eurazeo (+2,50% à 42,66 euros) échappe à la baisse du marché, la société d'investissement ayant bien résisté au Covid-19 au premier trimestre. Ele affiche un actif net réévalué (ANR) de 6,2 milliards d'euros, soit 78,4 euros par action au 31 mars 2020. Cet indicateur clé du secteur mesurant la valeur du portefeuille d’actifs s'élevait à 6,317 milliards à fin décembre. Conformément à la méthodologie, seuls sont réévalués au trimestre la trésorerie et les actifs cotés, sachant que ces derniers représentent moins de 2% de l’ANR.Les actifs non cotés sont pour leur part réévalués sur une base semestrielle. Il faudra donc attendre la publication des résultats semestriels pour connaître le véritable impact de la pandémie.Le chiffre d'affaires économique est en baisse de 4,5% au 1er trimestre 2020, à périmètre Eurazeo constant, à 1,32 milliard d'euros.La société d'investissement souligne que sa situation financière est robuste. Elle dispose de 746 millions d'euros de trésorerie au 31 mars 2020, dont 400 millions d'euros tirés sur la ligne de crédit syndiqué de 1,5 milliard. Eurazo annonce aussi des engagements d'investissements reçus et non appelés (" dry powder ") de 3,5 milliards d'euros.Au premier trimestre, le groupe a investi 455 millions en 74 opérations, dont 147 millions pour la quote-part du bilan. Il a cédé pour 220 millions d'euros sur le trimestre en 59 opérations, dont 57 millions pour la quote-part du bilan.Au 31 mars 2020, les Actifs sous Gestion d'Eurazeo s'élèvent à 18,8 milliards d'euros. La société d'investissement gère des capitaux pour le compte d'investisseurs partenaires pour 12,6 milliards, ainsi que les capitaux permanents du Groupe (Actif Net Réévalué) pour 6,2 milliards.Dans un contexte marqué par un ralentissement des levées de fonds, Eurazeo a levé 283 millions au premier trimestre 2020, contre 150 millions au premier trimestre 2019 (hors levée de Eurazeo Capital IV pour 492 millions).