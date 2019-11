EURAZEO : investit 60 millions de dollars dans Herschel

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eurazeo a pris une participation minoritaire dans le fabricant canadien de bagages Herschel. Herschel est une marque lifestyle multi catégorielle principalement connue pour ses modèles iconiques de sacs à dos, vendus dans plus de 90 pays. Eurazeo Brands, le pôle dédié aux marques à fort potentiel de croissance, investit 60 millions de dollars au sein d'un consortium comprenant Alliance Consumer Growth (ACG), un fonds américain leader en capital croissance, et HOOPP Capital Partners (HOOPP), la division d'investissement du Healthcare of Ontario Pension Plan.Adrianne Shapira, managing director, d'Eurazeo Brands, a déclaré : " Herschel a établi une marque forte et authentique dans la conception, la commercialisation et la vente d'accessoires contemporains de grande qualité, en réponse au style de vie urbain et mobile du consommateur actuel. Herschel a donné un nouveau souffle à la catégorie avec son produit phare. Nous sommes ravis d'entamer un partenariat avec les fondateurs de Herschel, ACG et HOOPP, afin de renforcer l'attachement du consommateur aux produits de la marque et d'accélérer son développement à travers différents canaux de distribution, catégories et géographies. "