EURAZEO : présente dans les indices Euronext Vigeo "World 120", "Europe 120" et "France 20"

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Seule société de private equity présente dans 11 indices des 5 agences de notation extra-financières de référence, Eurazeo est fière d’être distinguée par les indices Euronext Vigeo « World 120 » et « France 20 » et de maintenir sa présence dans l’indice « Europe 120 ». Eurazeo est également classée 5ème de la catégorie « diversified financials » par Sustainalytics en matière d’ESG.Virginie Morgon, Présidente du Directoire, a déclaré : " La responsabilité sociétale d'entreprise est au coeur de notre identité. Eurazeo a toujours intégré les critères extra-financiers pour elle-même et pour ses participations. Nous sommes convaincus qu'ils constituent un vecteur de croissance stratégique pour les entreprises et un levier d'attractivité pour les équipes, les investisseurs et les actionnaires. Comme nous l'avons annoncé au cours de notre dernière Assemblée Générale, nous comptons intensifier nos actions et présenterons prochainement notre nouvelle stratégie dans ce domaine. "