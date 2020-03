EURAZEO : s'engage à favoriser la parité

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eurazeo a signé la charte pour la diversité, initiée par l'association France Invest par laquelle les acteurs du capital-investissement s'engagent à favoriser la parité dans nos sociétés de gestion et dans les entreprises dans lesquelles nous investissons.La société d'investissement souligne que sa volonté de faire de la parité une réalité se reflète déjà dans les chiffres du groupe, très largement au-dessus des moyennes du secteur : les femmes représentent 47 % des effectifs (vs. 28% dans l'industrie) et près de 24 % d'entre elles ont des fonctions de management.Dans les équipes d'investissement, Eurazeo compte plus de 28% de femmes en comparaison des 14% dans le métier et son objectif est de recruter 50% de femmes juniors au sein de ses équipes d'investissement pour préparer l'avenir.Eurazeo a également mis en place une politique de diversité renforcée dans les entreprises de son portefeuille avec l'objectif d'au minimum 40% de femmes dans les conseils d'administration de ses participations." La promotion des femmes dans l'entreprise est impérative non seulement par principe d'égalité, mais aussi parce que la diversité est un gage de succès Je crois fondamentalement à la meilleure performance d'une équipe de direction grâce à la diversité des profils et à une meilleure représentation des femmes ", a déclaré Virginie Morgon, Présidente du Directoire d'Eurazeo.