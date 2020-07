EURAZEO : va racheter EASYVISTA

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv EASYVISTA -0.88% 67.8 -8.99% EURAZEO SE -0.17% 46.78 -23.18%

0

Eurazeo PME, filiale d'Eurazeo, est entrée en négociations exclusives en vue d'acquérir, par voie de cession et d'apport, au travers d'un véhicule dédié, un bloc de 1.153.868 actions représentant environ 67,5% du capital et 71,8% des droits de vote théoriques de la société EasyVista et 125.000 obligations convertibles auprès de certains actionnaires et porteurs d'obligations convertibles de référence à un prix de 70 euros par action et de 70 euros par obligation convertible.EasyVista est un éditeur mondial de solutions d'automatisation de la gestion des services délivrés aux collaborateurs comme aux clients de l'entreprise.EasyVista, au travers de ses logiciels EV Service Manager et EV Self Help, accompagne aujourd'hui plus de 1500 clients publics et privés issus de secteurs d'activité divers dans la digitalisation des processus métiers, en particulier IT et l'amélioration de la performance opérationnelle et de la satisfaction client.