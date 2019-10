EURAZEO BRANDS ANNONCE UN INVESTISSEMENT

DANS HERSCHEL SUPPLY CO.

Paris, le 31 octobre 2019 - Eurazeo annonce son investissement minoritaire dans Herschel Supply Co. (« Herschel »), marque urbaine de bagagerie et d'accessoires. Basée à Vancouver, Canada, Herschel est une marque lifestyle multi catégorielle principalement connue pour ses modèles iconiques de sacs à dos, vendus dans plus de 90 pays. Eurazeo Brands, le pôle dédié aux marques à fort potentiel de croissance, investit 60 millions de dollars au sein d'un consortium comprenant Alliance Consumer Growth (« ACG »), un fonds américain leader en capital croissance, et HOOPP Capital Partners (« HOOPP »), la division d'investissement du Healthcare of Ontario Pension Plan.

Adrianne Shapira, Managing Director, d'Eurazeo Brands, a déclaré : « Herschel a établi une marque forte et authentique dans la conception, la commercialisation et la vente d'accessoires contemporains de grande qualité, en réponse au style de vie urbain et mobile du consommateur actuel. Herschel a donné un nouveau souffle à la catégorie avec son produit phare. Nous sommes ravis d'entamer un partenariat avec les fondateurs de Herschel, ACG et HOOPP, afin de renforcer l'attachement du consommateur aux produits de la marque et d'accélérer son développement à travers différents canaux de distribution, catégories et géographies. »

Jamie Cormack, cofondateur de Herschel, a déclaré : « Eurazeo, ACG et HOOPP sont des partenaires de choix pour Herschel, une marque emblématique mondiale qui parle à toutes les cultures, les âges, les genres et les publics ». « Notre ambition est de renforcer le rayonnement de la marque grâce à nos produits intemporels qui sont synonymes de voyage, d'expérience et de découverte » a ajouté Lyndon

Cormack, cofondateur de Herschel.

Eurazeo Brands souhaite investir un total de 800 millions de dollars dans des entreprises nord- américaines et européennes de biens de consommation à fort potentiel, dans des secteurs tels que la beauté, la mode, la maison, le bien-être, les loisirs et l'alimentation. L'équipe interviendra en tant que partenaire à valeur ajoutée en apportant son expertise en matière de développement de marque à l'international . ACG offrira son expérience approfondie dans le secteur des produits de consommation et, en collaboration avec HOOPP, accompagnera l'équipe de direction dans ses efforts pour développer de nouvelles lignes de produits, accroître la notoriété de la marque et étendre sa présence dans le monde pour en faire une marque lifestyle globale.

Jill Granoff, Directrice Générale, d'Eurazeo Brands, a ajouté : « Nous sommes ravis d'accueillir

Herschel dans le portefeuille d'Eurazeo Brands constitué de marques fortes avec un potentiel de croissance mondiale, comprenant déjà NEST Fragrances, Pat McGrath Labs, Bandier et Q Mixers. Herschel, leader des sacs à dos et accessoires de voyage, est un ajout important à notre portefeuille ; c'est aussi notre premier investissement dans une marque canadienne. Nous sommes confiants dans la capacité de l'entreprise à réussir. »

***

1