Eurazeo : Eurazeo Growth étoffe son équipe

08/11/2019 | 13:29

Dans le cadre du renforcement de sa position en Europe, Eurazeo Growth annonce l'arrivée de Nathalie Kornhoff-Brüls et Zoé Fabian en tant que managing director et de Maud Gillot, associate, portant ainsi son équipe à sept personnes.



Chargées de la sélection, l'analyse et la réalisation d'investissements dans le numérique et la technologie, Nathalie Kornhoff-Brüls et Zoé Fabian seront respectivement basées à Londres et Berlin et contribueront à l'expansion d'Eurazeo Growth en Europe.



