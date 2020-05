Eurazeo : Information financière du 1er trimestre 2020 0 19/05/2020 | 09:48 Envoyer par e-mail :

Paris, le 19 mai 2020 BONNE TENUE DES ACTIVITES DU GROUPE EURAZEO ET IMPACT LIMITE DU COVID-19 AU PREMIER TRIMESTRE Bonne résistance du chiffre d'affaires économique Chiffre d'affaires économique en baisse de 4,5% au 1 er trimestre 2020, à périmètre Eurazeo constant O Chiffre d'affaires stable hors segment Voyages et Loisirs

trimestre 2020, à périmètre Eurazeo constant Chiffre d'affaires stable hors segment Voyages et Loisirs Forte mobilisation du Groupe dans la lutte contre le Covid-19 et pour adapter ses structures Politique d'investissement toujours sélective 455 M€ d'investissements et réinvestissements (147 M€ pour la quote-part du bilan) dont 150 M€ investis sur le segment Growth (95 M€ pour la quote-part du bilan) qui conserve une forte dynamique

220 M€ de cessions totales et partielles (57 M€ pour la quote-part du bilan) Actifs sous Gestion (AUM) : 18,8 Mds€ AUM pour le compte de tiers : 12,6 Mds€

Actif Net Réévalué : 6,2 Mds€, soit 78,4 € par action

Conformément à la méthodologie, seuls sont réévalués au trimestre la trésorerie et les actifs cotés (< 2% de l'ANR). Les actifs non cotés sont réévalués sur une base semestrielle Poursuite de la croissance de l'activité de gestion d'actifs Commissions de gestion : 57 M€, +21 % sous l'effet des levées de fonds 2019

Levée de fonds du T1 2020 : 283 M€

Exercice de l'option portant sur l'acquisition de 10% supplémentaires du capital d'Idinvest Partners qui portera la participation d'Eurazeo à 80% ( post-clôture ) Situation financière robuste 746 M€ de trésorerie au 31 mars 2020, dont 400 M€ tirés sur la ligne de crédit syndiqué de 1,5 Md€

Engagements d'investissements reçus et non appelés (« dry powder ») à 3,5 Mds€ Virginie Morgon, Présidente du Directoire, a déclaré : « Ce premier trimestre reflète une bonne résistance de nos activités dans le contexte de la pandémie de Covid-19.La stratégie de développement du Groupe, fondée sur la diversification de ses actifs, de ses géographies et de ses sources de financement démontre sa pertinence sur le premier trimestre. Je veux saluer la forte mobilisation et l'expertise des équipes d'Eurazeo et de nos participations qui ont su mettre en œuvre les mesures essentielles face à cette crise. Les levées de fonds intervenues dans un contexte de marché très incertain illustrent également l'intérêt soutenu des investisseurs pour les secteurs de croissance. Nous sommes particulièrement heureux de leur nouveau témoignage de confiance. Notre agilité, notre solidité financière et notre vision de long terme constituent d'importants atouts qui nous permettent de jouer pleinement notre rôle de stabilisateur auprès de nos participations et de continuer à identifier les opportunités d'investissement à venir. » 1 Bonne tenue des activités du groupe Eurazeo au premier trimestre 2020 Dès le début de la crise, la mobilisation d'Eurazeo a été totale pour protéger les collaborateurs de l'ensemble du Groupe et pour assurer la continuité des activités. Les mesures ont été prises pour maintenir le maximum de sites de production en activité avec une protection sanitaire optimale. En termes de gestion opérationnelle, une attention particulière a également été portée à la préservation de la trésorerie et au contrôle des coûts dans chacune de nos sociétés. Malgré la faible visibilité actuelle, les sociétés du portefeuille réfléchissent dès à présent aux moyens à mettre en œuvre à court et moyen termes afin d'adapter le cas échéant leur roadmap stratégique au nouveau contexte (M&A, coûts, nouvelles offres, digitalisation…). Le modèle de développement du Groupe, fondé sur la diversification de ses actifs, de ses géographies et de ses sources de financement, démontre sa pertinence sur le premier trimestre. Le chiffre d'affaires économique du Groupe, à périmètre Eurazeo constant, est ainsi en repli limité de 4,5% sur la période. Chiffre d'affaires économique d'Eurazeo 1er trimestre (M€) 2019 PF 2020 % var. Eurazeo Capital 938,7 888,6 -5,3% Eurazeo PME 258,3 250,3 -3,1% Eurazeo Brands 13,6 13,8 1,0% Eurazeo Patrimoine 140,6 127,3 -9,5% var.

(pecc)

-5,4%-3,1% 1,0% -9,5% CA économique du portefeuille 1 351,2 1 280,0 -5,3% -5,3% CA économique de l'activité d'investissement 2,6 3,4 n.s. n.s. CA économique de l'activité de gestion d'actifs 30,6 38,3 25,4% 25,4% Total chiffre d'affaires économique 1 384,4 1 321,7 -4,5% -4,6% N.B. : Chiffres en 2019 proforma à périmètre constant Eurazeo. PECC = périmètres Eurazeo et taux de change constants. Analyse du chiffre d'affaires par catégories d'activités au 1er trimestre A des fins d'analyse, le Groupe a réparti en avril ses activités en 4 catégories, définies en regard de l'impact actuel et potentiel de la crise sur leur activité et sur la valeur de son portefeuille (voir CP du 27 avril 2020) : Catégorie 1 : Les activités résilientes (c. 35-40% de l'Actif Net Réévalué), peu impactées à court terme grâce à un niveau élevé de revenus récurrents ou une exposition limitée aux conséquences de l'épidémie ; Catégorie 2 : Les sociétés subissant indirectement et de manière conjoncturelle les impacts du confinement (c.20-25% de l'ANR) ; Catégorie 3 : Les sociétés directement impactées par le confinement généralisé mais qui devraient redémarrer assez rapidement une fois celui-ci levé (c.15%-20% de l'ANR) ; Catégorie 4 : Les sociétés directement impactées par le confinement généralisé et dont la reprise d'activité devrait être plus progressive (c.20-25% de l'ANR), catégorie qui regroupe les sociétés exposées aux Voyages et Loisirs. Les variations de chiffre d'affaires de ces catégories au cours du 1er trimestre et particulièrement au mois de mars, confirment la pertinence de cette classification et la résilience d'une large partie du portefeuille. Hors les sociétés exposées au segment des Voyages & Loisirs, le chiffre d'affaires aurait été stable sur le premier trimestre, avec un retrait au mois de mars de seulement 7%. 2 Pour rappel, le chiffre d'affaires des sociétés d'Eurazeo Growth, classées principalement dans la catégorie 1, n'est pas consolidé et donc non pris en compte dans le tableau ci-dessous, alors qu'il connait une croissance moyenne pondérée supérieure à 60% sur le trimestre. Chiffre d'affaires1 2019 2020 % Variation Jan. - Mars Total Jan. - Mars Total Jan. - Mars Total M€ fév. T1 fév. T1 fév. T1 Catégorie 1 259 138 398 268 150 418 3% 9% 5% Catégorie 2 170 96 266 191 96 287 12% +0% 8% Catégorie 3 171 98 269 174 61 236 2% -38% -12% sous-total 600 332 932 633 308 940 5% -7% 1% hors voyages et loisirs Catégorie 4 237 215 452 274 107 381 16% -50% -16% Total 837 547 1 384 907 415 1 322 8% -24% -4% 1 données mensuelles par catégories réalisée à partir des données de gestion, non-auditées ACTIVITE DES SOCIETES DU PORTEFEUILLE Le portefeuille de sociétés portées au bilan d'Eurazeo enregistre au 1er trimestre 2020 un chiffre d'affaires économique à périmètre Eurazeo constant en baisse de 5,3 % à 1 280 M€, faisant preuve d'une grande résistance sur la période : Eurazeo Capital : baisse de 5,3% de son chiffre d'affaires. 7 des 12 sociétés du portefeuille d'Eurazeo Capital connaissent un chiffre d'affaires stable ou en croissance sur le mois de mars, malgré le début du confinement en Europe.

: baisse de 5,3% de son chiffre d'affaires. 7 des 12 sociétés du portefeuille d'Eurazeo Capital connaissent un chiffre d'affaires stable ou en croissance sur le mois de mars, malgré le début du confinement en Europe. Eurazeo PME : décroissance modérée de 3,1% due notamment à la baisse d'activité sur trois sociétés exposées au secteur de la consommation en Europe, partiellement contrebalancée par la croissance sur des secteurs d'activité relativement préservés de la crise sanitaire ;

décroissance modérée de 3,1% due notamment à la baisse d'activité sur trois sociétés exposées au secteur de la consommation en Europe, partiellement contrebalancée par la croissance sur des secteurs d'activité relativement préservés de la crise sanitaire ; Eurazeo Brands : croissance de +1,0% sur le trimestre. Du fait de l'exposition significative au marché américain et du dynamisme du e-commerce, l'impact du confinement a touché plus tardivement l'activité ;

: croissance de +1,0% sur le trimestre. Du fait de l'exposition significative au marché américain et du dynamisme du e-commerce, l'impact du confinement a touché plus tardivement l'activité ; Eurazeo Patrimoine : baisse de 9,5% du chiffre d'affaires, avec l'arrêt rapide de l'activité des hôtels et de la promotion immobilière, partiellement compensée par la très bonne tenue des centrales solaires. Les compensations financières de l'Etat pour l'utilisation des lits des cliniques ainsi que les mesures publiques de soutien devraient compenser significativement l'impact financier de la crise sur cette activité ;

: baisse de 9,5% du chiffre d'affaires, avec l'arrêt rapide de l'activité des hôtels et de la promotion immobilière, partiellement compensée par la très bonne tenue des centrales solaires. Les compensations financières de l'Etat pour l'utilisation des lits des cliniques ainsi que les mesures publiques de soutien devraient compenser significativement l'impact financier de la crise sur cette activité ; Eurazeo Growth ( chiffre d'affaires non consolidé ) : la dynamique de croissance du portefeuille reste très solide (supérieur à 60% en moyenne au premier trimestre), la plupart des sociétés bénéficiant d'une très bonne activité durant le confinement par leur positionnement « digital native ». L'activité du portefeuille sur le mois d'avril a été fortement impactée par le confinement généralisé, l'activité reprenant progressivement selon les géographies dans le courant du mois de mai. 3 ACTIVITE D'INVESTISSEMENT Compte-tenu des incertitudes économiques actuelles, le rythme des investissements et cessions est ralenti depuis le mois de mars. 1. Investissements au cours du premier trimestre 2020 Le Groupe a investi 455 M€ en 74 opérations sur le premier trimestre 2020, dont 147 M€ pour la quote- part du bilan. Le Groupe a participé à hauteur de près de 150 M€ à de nouveaux tours de table du portefeuille d'Eurazeo Growth comme Back Market, ManoMano et Vestiaire Collective. Eurazeo a participé sur son bilan à hauteur de 95 M€. Ces investissements dans le cadre notamment du lancement du fonds Eurazeo Growth III permettent au Groupe d'accompagner le fort développement de ces sociétés qui ont poursuivi une forte dynamique de croissance dans la période récente. L'activité Private Funds a été particulièrement dynamique sur le premier trimestre 2020 (121 M€ investis, soit quatre fois plus qu'au T1 2019). Eurazeo Patrimoine a acquis, pour un montant de 21 M€, 100% du capital des sociétés France Hostels et Les Piaules Belleville, deux acteurs français du marché de l'hôtellerie qui renouvellent l'offre d'hébergement de loisir pour jeunes voyageurs. Le Groupe a également réinvesti environ 30 M€ de son bilan dans des sociétés du portefeuille afin de les aider à réaliser des build-ups. 2. Cessions au cours du premier trimestre 2020 Le Groupe a cédé pour 220 M€ sur le trimestre en 59 opérations, dont 57 M€ pour la quote-partdu bilan. Eurazeo Patrimoine a cédé en début d'année la totalité du CIFA, l'un des premiers centres européens d'activité de commerce de gros situé à Aubervilliers. Les produits de cession relatifs à cette opération représentent, pour les fonds propres d'Eurazeo, 57 M€ soit un multiple de 2,2x son investissement initial et un Taux de Rendement Interne (TRI) d'environ 18 %. Il s'agit de la première cession d'actifs pour Eurazeo Patrimoine. T1 2020 (M€) Investissements Cessions Private Equity 223 5 Private Debt 67 99 Private Funds 121 59 Real Assets 44 57 Total 455 220 dont quote-part bilan 147 57 4 ACTIVITE DE GESTION D'ACTIFS Au 31 mars 2020, les Actifs sous Gestion (Assets Under Management ou AUM) du groupe Eurazeo s'élèvent à 18,8 Mds€. Eurazeo gère des capitaux pour le compte d'investisseurs partenaires pour 12,6 Mds€, ainsi que les capitaux permanents du Groupe (Actif Net Réévalué, ANR) pour 6,2 Mds€. Pour rappel, conformément à notre méthodologie, les actifs non cotés ne font pas l'objet d'une revalorisation trimestrielle. La combinaison de ces deux sources de financement renforce la structure et les perspectives de développement du Groupe. Eurazeo investit dans 4 classes d'actifs, dont près de 60 % dans le Private Equity sa principale classe d'actifs. Actifs sous Gestion (AUM) 31/12/2019 31/03/2020 % variation % AuM 1 M€ Private Equity 10 235 10 031 -2 % 57 % Private Debt 3 661 4 030 +10 % 23 % Private Funds 2 564 2 531 -1 % 14 % Real Assets 992 1 014 +2 % 6 % Autres 1 334 1 171 -12 % - - Eurazeo Development 1 012 1 010 0 % - - Trésorerie nette et autres 322 160 -50 % - Total AUM 18 785 18 777 0 % 100 % dont AUM investisseurs partenaires 12 468 12 613 +1 % 67 % dont capitaux permanents (ANR)2 6 317 6 164 -2 % 33 % hors Autres conformément à notre méthodologie, les actifs non cotés ne font pas l'objet d'une revalorisation trimestrielle. ACTIFS SOUS GESTION POUR LE COMPTE DE TIERS Dans un contexte marqué par un ralentissement des levées de fonds, Eurazeo a levé 283 M€ au premier trimestre 2020, contre 150 M€ au T1 2019 (hors levée de Eurazeo Capital IV pour 492 M€). Levées de fonds1 (M€) T1 2019 T1 2020 % variation Private Equity 518 54 -90 % Private Debt 126 127 +0 % Private Funds - 101 n.s. Real Assets - - Total 644 283 -56 % 1 exclus les engagements d'Eurazeo dans les programmes du groupe 5 Le Groupe dispose d'un programme de levée de fonds fourni sur toutes ses classes d'actifs. Compte tenu des incertitudes macro-économiques, il est cependant probable que les levées de fonds prévues en 2020 seront décalées de 6 à 9 mois. CAPITAUX PERMANENTS DU GROUPE - ACTIF NET REEVALUE (ANR) Conformément à notre méthodologie, les actifs non cotés ne font pas l'objet d'une revalorisation trimestrielle. La mise à jour des titres cotés, de la trésorerie et des éventuelles variations en cas d'acquisitions et cessions, conduisent à un Actif Net Réévalué de 6,2 Mds, soit 78,4 € par action au 31 mars 2020. Les variations d'ANR par rapport au 31 décembre 2019 s'expliquent par les variations des titres cotés (Europcar et Farfetch) qui représentent à fin mars 2020 moins de 2% de l'ANR. CHIFFRE D'AFFAIRES ECONOMIQUE DE L'ACTIVITE DE GESTION D'ACTIFS Le développement de cette activité stratégique crée de nombreuses synergies au sein du Groupe, notamment par la diversification du risque, l'accroissement de l'univers d'investissement, l'augmentation de la part des revenus récurrents et prévisibles, l'effet de levier sur les coûts. Les revenus liés aux commissions de gestion, qui ont un caractère récurrent , progressent de +21 %

qui ont un caractère récurrent progressent de +21 % 57 M€, et se répartissent entre i) l'activité de gestion pour compte de tiers en progression de +21 % 36,5 M€, portée par l'effet embarqué des bonnes levées de fonds de 2019 ; ii) les commissions de gestion pour le compte du bilan d'Eurazeo pour 20,6 M€ en progression de +21 % du fait des investissements réalisés ;

Les revenus liés aux commissions de performance réalisées , qui dépendent des cessions réalisées, sont limités sur le trimestre (2,4 M€), du fait de l'absence de cessions significatives sur la période. Le montant 2019 avait bénéficié de 38 M€ de commissions de performances calculées suite

la cession du solde de Moncler ;

M€ T1 2019 T1 2020 % variation Commissions de gestion1 47 57 +21 % Commissions de performance réalisées2 43 2 n.s. Total commissions 90 59 -34 % y compris les commissions de gestion provenant du bilan pour 21M€ au 1 er trimestre 2020 (17M€ au 1 er trimestre 2019) y compris les commissions de performance réalisées provenant du bilan pour 0,6M€ au 1 er trimestre 2020 (42M€ au 1 er trimestre 2019) IV. TRESORERIE La trésorerie d'Eurazeo demeure particulièrement solide, avec une position de trésorerie au 31 mars 2020 de 746 M€, après tirage de 400 M€ sur la ligne de crédit de 1,5 Md€. Le Groupe a renouvelé fin 2019 cette ligne de crédit syndiquée confirmée pour une durée de 5 ans extensible de deux fois 1 an, soit jusqu'à 7 ans. Les principales variations par rapport au 31 décembre 2019 proviennent des investissements et réinvestissements pour un montant total de 147 M€, des cessions totales ou partielles pour un montant de 57 M€, et 33 M€ de rachats d'actions réalisés en tout début d'année. Fin mars 2020, le Groupe détient 2,91 millions d'actions propres soit 3,70 % du total des actions en circulation (78 645 486 actions). 6 EVENEMENTS POST-CLOTURE Lancement du fonds MCH V : MCH Iberian Capital Fund V a récemment réalisé son premier closing. Comme pour les fonds précédents, les partenaires investisseurs associent des investisseurs espagnols et internationaux qui ont soutenu jusqu'à présent le nouveau véhicule d'investissement de MCH, y compris Eurazeo, son investisseur principal. Ce closing permettra à MCH de saisir les opportunités d'investissement qui se présenteront post-COVID. Création du fonds Franco-Chinois : Eurazeo, China Investment Corporation et BNP Paribas ont annoncé le lancement du fonds « Eurazeo China Acceleration Fund ». Ce fonds, géré par Eurazeo, investira dans des sociétés françaises et européennes ayant comme stratégie de se développer fortement en Chine. Exercice de l'option d'achat de 10% supplémentaire du capital d'Idinvest Partners : conformément aux accords conclus en 2018, Eurazeo a exercé son option d'achat sur 10% supplémentaires du capital d'Idinvest Partners sur la base des multiples prévus à l'origine. Cette opération portera la participation d'Eurazeo à 80%. 7 A PROPOS D'EURAZEO Eurazeo est un Groupe d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 18,8 milliards d'euros d'actifs diversifiés dont 12,6 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 430 entreprises. Fort de son expertise dans le Private Equity, l'immobilier, la dette privée et les mandats et fonds dédiés, le Groupe accompagne les entreprises de toutes tailles mettant au service de leur développement l'engagement de ses près de 300 collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée.

Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Séoul, Shanghai, Londres, Luxembourg, Francfort, Berlin et Madrid

Eurazeo est cotée sur Euronext Paris

ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA CALENDRIER FINANCIER D'EURAZEO 29 juillet 2020 Résultats du 1er semestre 2020 10 novembre 2020 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020 CONTACTS EURAZEO CONTACT PRESSE PIERRE BERNARDIN VIRGINIE CHRISTNACHT HAVAS PARIS Dir. Relations Investisseurs Dir. Communication MAEL EVIN pbernardin@eurazeo.com vchristnacht@eurazeo.com mael.evin@havas.com Tél.: +33 (0)1 44 15 16 76 Tél: +33 (0)1 44 15 76 44 Tél : +33 (0)6 44 12 14 91 Pour plus d'informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com Suivez-nous sur Twitter, Linkedin, et YouTube 8 ANNEXE 1 : ACTIVITES DES SOCIÉTÉS DU PORTEFEUILLE A. PRIVATE EQUITY Eurazeo Capital : Le chiffre d'affaires économique des 12 sociétés d'Eurazeo Capital diminue de -5.3% à périmètre Eurazeo constant. Le chiffre d'affaires baisse en mars de -24% mais connait une croissance de 2% en dehors du segment Voyages et Loisirs, preuve de la résistance du portefeuille. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires d'Iberchem a connu une croissance à deux chiffres à périmètre et taux de change constants grâce à une forte demande en Parfums et en Arômes en Afrique, Europe et au Moyen-Orient, compensant largement les faibles performances du premier trimestre en Chine ; En tant que fournisseur stratégique de principes actifs et d'intermédiaires pour l'industrie pharmaceutique, les activités de Seqens ont continué de fonctionner normalement dans l'ensemble de ses sites au premier trimestre de l'année. Seqens a réalisé une performance globalement stable au cours du trimestre, notamment grâce à une forte demande au sein de la division pharmaceutique qui a compensé le ralentissement observé sur les marchés des ingrédients de spécialité pour la construction et de l'automobile ; En tant que fournisseur alimentaire, CPK a bénéficié d'un marché particulièrement résilient durant la crise et a, grâce à la mobilisation de ses équipes de production, enregistré une performance de son chiffre d'affaires en ligne avec l'année précédente ; La performance d'Elemica, solution SaaS d'approvisionnement, est restée stable au premier trimestre de l'année et poursuit l'intégration d'EyeFreight, une plateforme de gestion des transports acquise en janvier 2020 ; Trader Interactive a maintenu une bonne croissance de son chiffre d'affaires au cours du premier trimestre, bien que la crise affecte une partie de sa base de clients. Trader est en position favorable, sa plateforme permettant les ventes d'occasion qui constituent des alternatives à moindre coût en temps de crise ; Albingia réalise une bonne performance, sur la base des renouvellements du début d'année. Le segment Risques Spéciaux, couvrant notamment l'évènementiel et les médias, est néanmoins en ralentissement et anticipe une augmentation des sinistres ; Sommet Education a maintenu un bon niveau d'activité au premier trimestre, bénéficiant notamment de l'intégration de l'Ecole Ducasse. Le Groupe, qui a dû fermer ses différents campus au cours du mois de mars, continue d'assurer l'essentiel de ses programmes à distance ; Les crèches de Grandir ont été fermées immédiatement après les mesures de confinement, sauf pour accueillir les enfants des personnels soignants et essentiels. Depuis le 11 mai, la société rouvre progressivement les crèches en France et anticipe une reprise progressive de l'activité avec le déconfinement ; Les revenus de DORC sont restés globalement stables au premier trimestre par rapport à l'année précédente. Les ventes d'instruments et de consommables étaient en hausse dans la plupart des géographies jusqu'à mi-mars, avant de baisser ensuite, essentiellement en raison du report des chirurgies non urgentes ; Planet est directement impacté par les mesures de confinement et de restrictions de déplacements annoncées dans de nombreux territoires. Planet dispose cependant d'une situation de trésorerie lui permettant d'absorber une baisse très significative de son activité et bénéficie de sa diversification dans les paiements ; 9 Les récentes restrictions de voyage ont eu également un impact important sur WorldStrides, la principale saison de voyages étudiants étant de mars à juillet. La société a mis en place un plan volontariste de contrôle des coûts. Certaines assurances devraient pouvoir être mobilisées pour le remboursement des annulations et des négociations sont en cours pour assurer la liquidité de l'entreprise à court et moyen termes ; Europcar Mobility Group, seule société cotée dans le portefeuille d'Eurazeo Capital, a réalisé au premier trimestre une légère croissance de son chiffre d'affaires à +0,7% (-10,1% à périmètre et taux de change constants) et a annoncé un plan drastique de réduction des coûts d'ici la fin de l'année. Post-clôture, Europcar a annoncé avoir finalisé, pour partie avec l'aide d'Eurazeo (garantie de 20 M€), un plan de financement de plus de 300 M€ pour lui permettre de traverser la crise. Eurazeo PME : Le chiffre d'affaires d'Eurazeo PME s'établit à 250 M€, en baisse de -3.1% à périmètre Eurazeo, dont -29% sur le mois de mars. Les sociétés du portefeuille d'Eurazeo PME bénéficient des build-ups intégrés en 2019 à l'image de Vitaprotech qui intègre deux opérations de croissance externe ; de 2 Ride avec l'intégration de Nolan en juillet 2019 ; d'Orolia avec l'acquisition de Skydel et Talen-X ou encore d'EFESO Consulting avec l'intégration de ROI Management Consulting ;

build-ups intégrés en 2019 à l'image de Vitaprotech qui intègre deux opérations de croissance externe ; de 2 Ride avec l'intégration de Nolan en juillet 2019 ; d'Orolia avec l'acquisition de Skydel et Talen-X ou encore d'EFESO Consulting avec l'intégration de ROI Management Consulting ; In'Tech Médical et Orolia connaissent de bonnes performances sur ce premier trimestre issues d'un bon carnet de commandes pour ces deux sociétés notamment aux US sur les segments de la santé et du digital

Les sociétés BtoC du portefeuille (Dessange international, MK Direct et 2 Ride) sont les plus impactées par la crise sanitaire dont le chiffre d'affaires diminue sur Q1 entre -15% et -20%, avec des fermetures de salons et magasins depuis le début du confinement, impactant fortement les performances du mois de mars. Eurazeo Growth : Les sociétés du portefeuille d'Eurazeo Growth détenues au bilan du Groupe ont dans l'ensemble réalisé une performance solide au premier trimestre (pour rappel, ces sociétés ne sont pas consolidées par le Groupe) BackMarket a poursuivi sa croissance sur le rythme des trimestres précédents à plus de 100%. Après un très bon début d'année, ManoMano a vu sa croissance nettement accélérer en mars pour atteindre plus de 100%. Doctolib a réalisé un bon premier trimestre avec également une très forte accélération à partir du début du confinement en France et en Allemagne, notamment grâce au fort recours à la téléconsultation. Après un début d'année en ligne avec les attentes, Meero a été affectée par le confinement dans la plupart des pays dans lesquelles la société est présente en particulier dans les secteurs du voyage et de l'immobilier. Vestiaire Collective a poursuivi son accélération au premier trimestre et s'est bien adaptée au confinement avec notamment le développement de la livraison directe entre vendeurs et acheteurs. Younited a considérablement développé son activité B2B avec la signature de nombreux contrats au cours du premier trimestre. Enfin, Payfit, Contentsquare et Adjust ont réalisé une performance solide au premier trimestre avec de bonnes perspectives à moyen terme en raison de l'accélération attendue de la transformation digitale chez leurs clients et prospects. 10 Eurazeo Brands : Sur le premier trimestre 2020, les sociétés du portefeuille d'Eurazeo Brands ont enregistré une croissance du chiffre d'affaires économique de +1 %, pour atteindre 14 M€. Nest New York a affiché une performance solide de ses ventes sell-throughs digitales, compensant ainsi l'impact de la fermeture de ses points de vente en gros en raison du COVID-19.Bandier a enregistré une forte croissance de ses ventes e-commerce ; elle a su compenser la fermeture de ses magasins de détail. Q Mixers a profité de la solide performance de ses ventes à emporter, qui a pallié l'impact de l'arrêt provisoire des ventes sur place. En raison de l'épidémie de COVID-19,Herschel Supply a dû faire face à un recul de la demande de ses partenaires grossistes. Pat McGrath Labs n'a pas été consolidée. B. REAL ASSETS Eurazeo Patrimoine : A périmètre Eurazeo constant, le chiffre d'affaires économique réalisé par les sociétés du portefeuille d'Eurazeo Patrimoine s'établit à 127 M€, en baisse de -9,5% par rapport au premier trimestre 2019. Peu affecté par la crise actuelle et dans la droite ligne de l'année 2019, Reden Solar affiche un chiffre d'affaires en forte hausse grâce notamment aux acquisitions réalisées en Espagne, au Chili et en France au cours de l'année 2019 ainsi qu'aux acquisitions de 2020. Grape Hospitality, qui détient et gère 85 hôtels en Europe, subit directement les mesures de confinement et les restrictions de déplacement. Ainsi, malgré un début d'année positif, le chiffre d'affaires réalisé à fin mars est en recul marqué par rapport à l'année précédente. Dans ce contexte, les équipes de Grape Hospitality sont entièrement mobilisées pour réduire les coûts, préserver une structure financière saine et préparer la reprise d'activité dans les meilleures conditions. Le promoteur Emerige est lui aussi impacté par la crise et les mesures de confinement conduisant à l'arrêt des chantiers de construction à la mi-mars. Cependant, la reprise progressive de ces derniers à la suite des nouvelles directives gouvernementales à partir de la fin avril 2020 permettra à Emerige de limiter l'impact de la crise sur ses résultats. Le groupe C2S réalise quant à lui une bonne performance à périmètre Eurazeo constant sur les 3 premiers mois de 2020 notamment grâce à l'acquisition de la clinique Belledonne de Grenoble réalisée en mai 2019. En 1ère ligne depuis le début de la crise, C2S a su réorganiser ses activités afin de répondre au mieux aux besoins sanitaires spécifiques de cette crise et a participé à la mobilisation de l'ensemble des acteurs de santé à travers la mise à disposition de personnel et de matériel médical et de lits de réanimation dans ses cliniques. Enfin les performances de Euston House sur le premier trimestre 2019 sont en ligne avec les attentes. 11 C. PRIVATE DEBT Le portefeuille Private Debt est très diversifié (plus de 150 investissements) et se montre résilient grâce à une sous-représentation des secteurs cycliques et une approche historiquement prudente dans les structurations. Le Groupe accompagne l'ensemble des équipes de management et des sponsors de son portefeuille afin de gérer au mieux la reprise de l'activité post-confinement dans les différents pays européens D. PRIVATE FUNDS Du fait de sa diversification sectorielle et géographique principalement en Europe le portefeuille Private Funds reste relativement préservé. Les fonds secondaires ne sont pas surengagés et pourront répondre à la demande en cas de capital appelé. ANNEXE 2 : ROTATION DES ACTIFS A. PRIVATE EQUITY Investissements / réinvestissements (223 M€, dont 101 M€ quote-part bilan). Eurazeo Capital et Eurazeo PME ont réinvesti 7 M€ au total dans le cadre de build-ups (6 M€ quote-part bilan) et n'ont réalisé aucune cession. Eurazeo Growth a investi 143 M€ (95 M€ quote-part bilan) dans plusieurs nouveaux tours de table réalisés par ses participations existantes (Back Market, Mano-Mano, Vestiaire Collective…). Les sociétés d'Eurazeo Growth représentent aujourd'hui 12% de l'ANR du Groupe (soit 769 millions d'euros). L'activité Venture a investi 70 M€ au travers de trois sous-segments : Digital (Music World Media, Hook et Homa Games), Santé (Flamingo Therapeutics et Corlieve Therapeutics), et Smart City (Spacefill). Cessions (5 M€) Les cessions du trimestre ont concerné des sociétés en Venture (Clustree et Sensee). B. REAL ASSET Investissements (44 M€, entièrement sur le bilan) : En mars 2020, Eurazeo Patrimoine a acquis les sociétés France Hostels et Les Piaules Belleville, deux acteurs français du marché de l'hôtellerie, pour un investissement en fonds propres de 21 M€. Le groupe combiné gère 3 auberges de jeunesse en France dont il détient en partie les murs et prépare l'ouverture de 4 nouveaux établissements, en cours de construction, à Paris et dans 3 métropoles régionales. Un établissement complémentaire en cours de construction à Paris sera acquis par le groupe à la fin de l'année, incluant l'immobilier. Lors du premier trimestre 2020, Reden Solar a continué son développement via l'acquisition de centrales en Espagne, et en Grèce augmentant sa capacité de production pour environ 14MW. Afin de financer ces deux acquisitions, Eurazeo Patrimoine a réinvesti 4 M€ dans la société. 12 Le déploiement du programme d'investissement espagnol de Dazeo s'est poursuivi au cours du premier trimestre 2020. 2 nouveaux projets à Madrid et à Barcelone ainsi que des investissements complémentaires sur les projets en cours ont été réalisés pour un total de 16 M€. De plus, environ 3 M€ ont été déployés sur le premier semestre 2020 dans le cadre du contrat de VEFA lié à l'immeuble Highlight représentant à date un déploiement total de 45% du prix d'acquisition. Cessions (57 M€, entièrement sur le bilan) : En février 2020, Eurazeo Patrimoine a réalisé sa première cession d'actif avec la vente de la totalité du CIFA, l'un des premiers centres européens d'activités de commerce de gros situé à Aubervilliers. Les produits de cession relatifs à cette opération représentent, pour les fonds propres d'Eurazeo, 57 M€ soit un multiple de 2,2x son investissement initial et un Taux de Rendement Interne (TRI) d'environ 18 %. Eurazeo Patrimoine a conservé ses 30% dans la market place ParisFashionshops.com crée en parallèle du CIFA. PRIVATE DEBT Investissements (65 M€) : L'activité Private Debt a financé 7 investissements, dont Juvise Pharmaceuticals (entreprise pharmaceutique distribuant ses propres produits de marque), Banook (prestataire de services pour les essais cliniques), et Mont Blanc Hélicoptères (transport de personnes et maintenance d'hélicoptères) à travers son fonds Isia. Cessions (99 M€) : L'équipe a réalisé 19 sorties (totales ou partielles), notamment celles de Biscuit International (fabricant de biscuits), Isabel Marant (marque de prêt à porter féminin) et Arena (sports nautiques). PRIVATE FUNDS Investissements (121 M€) : Les mandats et les fonds du Private Funds Group ont investi 121 M€ au travers de 3 transactions secondaires, 9 investissements en fonds primaires et 4 co-investissements directs. Cessions (59 M€) : 35 sorties des différents portefeuilles ont été réalisées au cours du trimestre. E. PARTENARIATS STRATEGIQUES (EURAZEO DEVELOPMENT) iM Global Partner (pas d'AuM consolidé) Les actifs sous gestion d'IM Global Partner s'établissent à 10,8Mds$ à fin mars, en recul de 8% par rapport décembre 2019, sous l'effet de la baisse des marchés liée à l'épidémie actuelle. Ce recul limité s'explique par la sur-performance de ses affiliés ainsi que par la poursuite de la collecte. En avril et en mai, IM Global Partner a réalisé le closing de son investissement dans Zadig (société de gestion en actions européennes), ainsi que de sa reprise d'Oyster (plateforme de distribution luxembourgeoise). 13 Rhône Group (8 % des AuM) Rhône Fonds V : Au cours du premier trimestre, le fonds V n'a procédé à aucun nouvel investissement ou cession, l'activité transactionnelle ayant été largement impactée par le COVID-19. Néanmoins, malgré ce contexte de marché turbulent, le fonds V a connu un certain nombre de développements conséquents. En mars 2020, Hudson's Bay Company a finalisé son retrait de la cote, le fonds V et la participation de ses co-investisseurs étant ainsi passés de 24 % à 39 % sans nouvelle injection de capital. Dans le même temps, HBC a cédé à Amazon sa dernière participation dans son bâtiment phare Lord & Taylor. En mars 2020, Vista Global a procédé avec succès à une offre d'EETC (Enhanced Equipment Trust Certificates) à hauteur de 196 M$ avec des investisseurs de placements privés américains. En avril 2020 (post-cloture), le fonds V a annoncé avoir signé un accord d'acquisition de la participation de 26 % dans Maxam détenue par son fondateur et Président ; sa participation passe ainsi de 45 % à 71 % et lui assure un contrôle total. MCH Private Equity (1 % des AuM) Sur le plan des investissements, MCH a réalisé lors du premier trimestre 2020, 3 opérations de croissance externe dans le fonds MCH IV. L'équipe a également signé le second investissement du fonds Oman-Spain Investment en acquérant une participation minoritaire dans TCI Cutting, concepteur de machines de découpe laser. Aucune cession n'est intervenue lors de ce trimestre. Au niveau du portefeuille, les interactions avec les sociétés sont restées riches malgré le confinement. Ces sociétés sont dans l'ensemble bien armées pour surmonter cette crise sanitaire. Parmi ces 10 sociétés du portefeuille, 3 d'entre elles ont néanmoins été affectées plus sévèrement en subissant un arrêt total de l'activité. ANNEXE 3 : COURS DE BOURSE DES SOCIÉTÉS COTÉES La valeur retenue est la moyenne sur 20 jours des cours pondérés des volumes à fin mars 2020. Nous présentons également le cours spot au 15 mai 2020 pour référence. % détention Nb titres Cours (€) ANR (M€) Cours (€) ANR (M€) 31/03/20 31/03/20 15/05/20 15/05/20 Eurazeo Capital coté Europcar 29,89 % 48 988 006 1,86 91 1,48 72 Eurazeo Growth coté Farfetch 1,55 % 3 725 345 7,92 30 12,8 48 14 ANNEXE 4 : ACTIFS SOUS GESTION M€ 31/12/2019 31/03/2020 NAV 3rd party Total AuM NAV 3rd party Total AuM AuM AuM Private Equity, Eurazeo 4 211 4 265 8 677 4 197 4 275 8 471 Capital 2 850 1 273 4 124 2 743 1 251 3 994 PME 410 364 774 411 363 774 Growth 684 565 1 249 769 398 1 168 Brands 259 - 259 259 - 259 Venture 8 2 263 2 271 15 2 262 2 277 Private Debt 13 3 648 3 661 15 4 015 4 030 Private Funds - 2 564 2 564 - 2 531 2 531 Real Assets (Eurazeo Patrimoine) 760 67 826 782 67 849 Rhône (30%) - 1 529 1 529 - 1 529 1 529 MCH Private Equity (25%) - 194 194 - 196 196 Eurazeo Development 1 012 - 1 012 1 010 - 1 010 Gestion d'actifs (GP) 999 - 999 998 - 998 Actifs mis en gestion 12 - 12 12 - 12 Total portefeuille 5 995 12 468 18 463 6 004 12 613 18 617 Trésorerie nette & Autres 322 - 322 160 - 160 Trésorerie 533 - 533 746 - 746 Tirage sur ligne de crédit (RCF) - - - -400 - -400 Autres titres actifs/passifs -231 - -231 -227 - -227 Impôts latents -61 - -61 -59 - -59 Auto-contrôle 80 - 80 101 - 101 Total 6 317 12 468 18 785 6 164 12 613 18 777 Par action (€) 80,3 n.s. n.s. 78,4 n.s. n.s. 