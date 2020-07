Eurazeo : Négociations exclusives en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire dans d'EasyVista

NEGOCIATIONS EXCLUSIVES EN VUE DE L'ACQUISITION

D'UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS EASYVISTA SUIVIE

D'UNE OFFRE PUBLIQUE OBLIGATOIRE

Paris, le 23 juillet 2020

Eurazeo PME, filiale d'Eurazeo, est entrée en négociations exclusives en vue d'acquérir, par voie de cession et d'apport, au travers d'un véhicule dédié, un bloc de 1.153.868 actions1 représentant environ 67,5% du capital et 71,8% des droits de vote théoriques2 de la société EasyVista (« EasyVista» ou la « Société ») et 125.000 obligations convertibles3 auprès de certains actionnaires et porteurs d'obligations convertibles de référence (le « Bloc de Contrôle ») à un prix de 70 euros par action et de 70 euros par obligation convertible (sous déduction de tout intérêt perçu par les porteurs d'obligations convertibles entre la date du 23 juillet 2020 et la date de cession de leurs obligations).

Le prix de 70 euros par action valorise 100% du capital d'EasyVista à environ 131 millions d'euros sur une base entièrement diluée.

Ce prix extériorise des primes de 7,7% par rapport au cours de clôture moyen pondéré par les volumes quotidiens des 30 derniers jours de bourse et de 24,3% par rapport au cours de clôture moyen pondéré par les volumes quotidiens des 90 derniers jours de bourse.

EasyVista est un éditeur mondial de solutions d'automatisation de la gestion des services délivrés aux collaborateurs comme aux clients de l'entreprise. EasyVista, au travers de ses logiciels EV Service Manager et EV Self Help, accompagne aujourd'hui plus de 1500 clients publics et privés issus de secteurs d'activité divers dans la digitalisation des processus métiers, en particulier IT et l'amélioration de la performance opérationnelle et de la satisfaction client.

Leader européen, EasyVista réalise aujourd'hui plus de 40% de son chiffre d'affaires à l'international, en particulier en Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada) et en Europe du Sud (Portugal, Espagne, Italie) où la Société dispose de bureaux. Eurazeo PME apportera son expertise et des moyens financiers supplémentaires à la société pour soutenir son développement, en particulier à l'international, ainsi que sa

en ce compris 6.400 actions issues de l'exercice d'options de souscription sur la base d'un capital au 9 juillet 2020 comprenant 1.702.444 actions représentant 2.198.248 droits de vote théoriques et après prise en compte de l'exercice des 6.400 options visées ci-dessus. donnant droit à obtenir, après conversion, 125.000 actions nouvelles.

