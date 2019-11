Eurazeo : WordStrides finalise l'acquisition de Travelopia

WORLDSTRIDES FINALISE L'ACQUISITION DES MARQUES

EDUCATIVES NORD-AMERICAINES DE TRAVELOPIA

Paris, le 7 novembre 2019 - Eurazeo Capital annonce l'acquisition par WorldStrides, leader en matière de programmes d'expériences éducatives au service des enseignants, élèves et étudiants de tous âges, de NAEE (North American Experience Education Brands) auprès de Travelopia, acteur majeur du secteur.

NAEE comprend les marques World Class Vacations et Brightspark US, qui opèrent sur le marché américain de l'éducation, ainsi que Brightspark Canada, Jumpstreet et Educatours présentes sur le marché canadien. Ces marques proposent aux étudiants une large gamme d'expériences de voyages et de développement hors cadre scolaire aux Etats-Unis et au Canada. Cette acquisition permet à WoldStrides d'élargir son offre de voyages éducatifs en proposant notamment des programmes d'enseignement de la musique, du théâtre et de la danse. Elle renforce également ses offres de visites guidées encadrées par des enseignants internationaux de haut niveau.

Bob Gogel, Président-Directeurgénéral de WorldStrides, a déclaré : « Nous croyons aux bienfaits de la formation par l'expérience partout dans le monde quels que soient l'âge et les centres d'intérêt de nos clients. Grâce à cette acquisition, nous sommes en mesure de les accompagner tout au long de leur parcours d'apprentissage. Nous sommes ravis d'accueillir NAEE dans la famille WorldStrides. »

Marc Frappier, Managing Partner d'Eurazeo Capital, a poursuivi : « L'ajout des marques NAEE au portefeuille WorldStrides constitue la troisième acquisition de la société aux États-Unis après les investissements réalisés de l'an dernier dans Envision et TEAN. Forts de l'expertise d'Eurazeo Capital dans le secteur de l'éducation et de notre réseau mondial, nous sommes heureux de soutenir l'accélération de la croissance de WorldStrides et d'enrichir son offre partout dans le monde.»

La transaction a été effectuée le 4 novembre 2019, les modalités n'ont pas été communiquées.

