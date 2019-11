Eurazeo : acquisition de NAFE par WorldStrides

07/11/2019 | 09:25

Eurazeo Capital annonce que WorldStrides, leader en matière de programmes d'expériences éducatives au service des enseignants, élèves et étudiants de tous âges, a finalisé l'acquisition de NAEE (North American Experience Education Brands) auprès de Travelopia.



NAEE comprend les marques World Class Vacations, Brightspark US, Brightspark Canada, Jumpstreet et Educatours qui proposent aux étudiants une large gamme d'expériences de voyages et de développement hors cadre scolaire aux Etats-Unis et au Canada.



Cette acquisition permet à WoldStrides d'élargir son offre de voyages éducatifs avec notamment des programmes d'enseignement de musique, théâtre et danse, et renforce ses offres de visites guidées encadrées par des enseignants internationaux de haut niveau.



