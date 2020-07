Eurazeo : annonce l'entrée au Comité exécutif de Jill Granoff, CEO d'Eurazeo Brands

Je suis honorée de rejoindre le Comité exécutif et remercie Virginie et le Directoire de la confiance qu'ils m'accordent, ainsi qu'à mon équipe. Cette nomination témoigne des grandes choses que nous avons réalisées ensemble. Je suis fière qu'Eurazeo Brands soit reconnue comme force de proposition, accélérateur de croissance et créateur de valeur pour des marques ambitieuses à l'écoute du consommateur.

Jill apporte une grande valeur à Eurazeo et aux sociétés de notre portefeuille. Au cours des trois dernières années, elle a accompli un travail remarquable en bâtissant l'équipe d'Eurazeo Brands et en investissant dans des sociétés à l'ADN fort, qui ont tout pour devenir des marques mondiales emblématiques dans un avenir proche. Je suis ravie qu'elle puisse désormais faire bénéficier le Comité exécutif de son expérience de stratège et de bâtisseuse de marques.

ce jour, Eurazeo Brands a investi 260 millions de dollars dans cinq entreprises dans les secteurs de la beauté, la mode, la maison, le lifestyle et l'alimentaire. Pour soutenir la croissance des sociétés en portefeuille et accélérer le processus de création de valeur, Jill s'est entourée d'une équipe entrepreneuriale constituée de 10 professionnels de l'investissement basés à New York et à Paris. Sous la direction de Jill, Eurazeo Brands a pour objectif d'être le partenaire d'investissement de choix des marques

Eurazeo annonce la nomination de Jill Granoff, CEO d'Eurazeo Brands, à son Comité exécutif. Jill est une dirigeante chevronnée avec plus de 25 ans d'expérience dans le développement de marques dans les secteurs du retail, de la beauté et de la mode. Elle rejoint Eurazeo en 2017 pour lancer Eurazeo Brands, pôle d'investissement doté de 800 millions de dollars, dont la mission est d'identifier et d'accompagner le développement de marques de biens de consommation à l'identité forte et possédant un potentiel de croissance internationale.

Avant de rejoindre Eurazeo en mai 2017, Jill Granoff occupait le poste de CEO de Vince Holding Corp., dont elle a conduit avec succès l'introduction en bourse en 2013, atteignant une capitalisation boursière d'un milliard de dollars. Elle était auparavant CEO de Kellwood Company et de Kenneth Cole Productions. Plus tôt dans sa carrière, elle a également occupé des fonctions de dirigeante au sein des sociétés Estée Lauder, Victoria's Secret et Liz Claiborne, où elle était en charge, au niveau mondial, de Kate Spade, Juicy Couture et Lucky Brand.

Jill Granoff siège actuellement au Conseil de surveillance d'Unibail-Rodamco-Westfield, est présidente de Nest New York et administratrice de Bandier. Elle a également siégé aux Conseils d'administration de Demandware (devenu Salesforce Commerce Cloud), de Cosmetic Executive Women et du Fashion Institute of Technology. Mme Granoff figure depuis longtemps sur la liste des femmes les plus influentes de Fortune et a reçu de nombreux prix pour sa vision et son leadership.

Mme Granoff a obtenu un Bachelor's Degree, summa cum laude, Phi Beta Kappa de la Duke University et un MBA de la Columbia Business School, où elle s'est vu décerner la bourse d'excellence Lawrence A. Wien.

Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 18,8 milliards d'euros d'actifs diversifiés dont 12,5 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 430 entreprises. Fort de son expertise dans le private equity, l'immobilier, la dette privée et les mandats et fonds dédiés, le groupe accompagne les entreprises de toute taille mettant au service de leur développement l'engagement de ses près de 300 collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée.

Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Séoul, Shanghai, Londres, Luxembourg, Francfort, Berlin et Madrid.

Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.

ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

