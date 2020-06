Eurazeo : distingué par les indices Euronext Vigeo

16/06/2020 | 08:24

Eurazeo annonce avoir été distingué par les indices Euronext Vigeo ' World 120 ' et ' France 20 ' et maintient sa présence dans l'indice ' Europe 120 '.



Eurazeo figure dans le top 5 du classement ' ESG rating ' établi par Sustainalytics, acteur de référence dans la recherche et l'analyse environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).



Eurazeo se voit attribuer l'appellation de ' outperformer ' pour ce qui relève des critères sociaux et de ' leader ' pour les critères d'environnement et de gouvernance.



' Ces distinctions traduisent des années d'engagement sur les enjeux de responsabilité sociale dans le secteur du private equity. Pionnière dans son approche, Eurazeo place depuis 2008 l'intégration de tous les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) au coeur de sa réflexion stratégique et de ses activités d'investissement ' indique Eurazeo.



