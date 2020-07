Eurazeo : en négociations pour l'acquisition d'Easyvista

23/07/2020 | 10:23

Eurazeo annonce que sa filiale Eurazeo PME est entrée en négociations exclusives en vue d'acquérir, par voie de cession et d'apport, au travers d'un véhicule dédié, environ 67,5% du capital et 71,8% des droits de vote de l'éditeur de logiciels EasyVista.



Les négociations portent sur un bloc de 1.153.868 actions et 125.000 obligations convertibles auprès de certains actionnaires et porteurs d'obligations convertibles de référence à un prix de 70 euros par action ou par obligation convertible.



Ce prix valorise 100% du capital d'EasyVista à environ 131 millions d'euros. Sous réserve de l'acquisition du bloc de contrôle, le véhicule dédié déposerait un projet d'offre publique d'achat simplifiée sur le solde des titres émis.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.