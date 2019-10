Eurazeo : investissement minoritaire dans Herschel

31/10/2019 | 18:29

Eurazeo annonce ce soir un investissement minoritaire dans Herschel Supply, une marque urbaine de bagagerie et d'accessoires.



'Basée à Vancouver, Canada, Herschel est une marque lifestyle multi catégorielle principalement connue pour ses modèles iconiques de sacs à dos, vendus dans plus de 90 pays', détaille Eurazeo.



Eurazeo Brands, le pôle dédié aux marques à fort potentiel de croissance, investit ainsi 60 millions de dollars au sein d'un consortium comprenant Alliance Consumer Growth et HOOPP Capital Partners.





