Eurazeo: l'ANR a progressé de 4,7% sur neuf mois

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société d'investissement Eurazeo a annoncé vendredi que le montant de son actif net réévalué (ANR) par action avait progressé de 4,7% sur les neuf premiers mois de l'année, alors que sur la même période le CAC 40 a progressé de 20%.

L'ANR par action du groupe s'est établi à 77,3 euros à fin septembre, contre 73,8 euros à fin décembre, a précisé le fonds. Cette progression provient à la fois de ses participations dans des sociétés non cotées et de la progression des actions Moncler et Elis, avant qu'Eurazeo ne vende le solde de ses participations dans ces entreprises, respectivement en mars et en juillet, a expliqué Philippe Audouin, directeur général Finances du groupe, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires économique s'est inscrit à 1,61 milliard d'euros, en hausse de 14,3% à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d'affaires économique correspond au chiffre d'affaires consolidé auquel est ajoutée la part proportionnelle du chiffre d'affaires des sociétés mises en équivalence. "Il s'agit d'un très bon trimestre pour Eurazeo", a déclaré Philippe Audoin.

Sur neuf mois, Eurazeo, a, sur son périmètre historique, investi 1 milliard d'euros et procédé à des cessions partielles et totales pour un montant de 1,3 milliard d'euros.

A fin septembre, la trésorerie nette du fonds s'élevait à 557 millions d'euros d'euros contre 732 millions au 30 juin.

Les actifs sous gestion s'élevaient à 18 milliards d'euros, en hausse de 10,4% par rapport à fin décembre.

Interrogé sur une possible dépréciation de la participation d'Eurazeo dans le loueur automobile Europcar Mobility Group, qui perd 54,7% depuis le début de l'année, Philippe Audoin a expliqué que les "règles comptables nous commandent de tenir compte des dépréciations durables à la fin de l'année". Le 31 décembre, "nous devrons donc apprécier" si le titre "fait l'objet" d'une "perte de valeur durable", a-t-il expliqué, ajoutant que cette appréciation se ferait selon "une approche multi-critères".

Le directeur général Finances d'Eurazeo a tenu à rappeler qu'"Europcar est une société qui a fait de multiples progrès au cours des dernières années", avec un corporate Ebitda ajusté - le résultat opérationnel courant ajusté des intérêts, amortissements et dépréciations non liées à la flotte - qui est passé de 92 millions d'euros en 2012 à 300 millions attendus cette année.

Selon Philippe Audouin, la récente correction boursière et l'évolution du cours d'Europcar Mobility Group "ne sont pas justifiés".

Eurazeo et ses partenaires détiennent environ 34% du capital d'Europcar Mobility Group, a-t-il rappelé.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed : ACD

COMMUNIQUES FINANCIERS D'EURAZEO :

https://www.eurazeo.com/fr/mediacenter/

