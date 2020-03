Eurazeo : l'ANR par action s'élève à 80,3 E fin 2019

12/03/2020 | 07:53

Les Actifs sous Gestion (Assets Under Management ou AUM) du groupe Eurazeo progressent de 16 % à 18,8 MdsE en 2019.



L'activité de gestion d'actifs accélère son développement en 2019, avec des AUM pour compte de tiers en progression de 20 % à 12,5 MdsE. En 2019, le Groupe a levé 2,43 MdsE de nouveaux capitaux auprès d'investisseurs partenaires, un montant plus de 50 % supérieur à celui de 2018 (1,59 MdsE).



L'ANR par action s'élève fin 2019 à 80,3E en progression de +10,5 %, y compris la distribution du dividende 2019, par rapport à fin 2018 (+8,9 % hors dividende). La création de valeur du portefeuille détenu au bilan atteint 800 ME, soit +14,5 %.



Les sociétés du portefeuille enregistrent en 2019 une croissance de leur chiffre d'affaires économique à périmètre Eurazeo constant de +8,8 % à 6 064 ME. L'EBITDA économique à périmètre Eurazeo constant est en hausse de 8,4 % sur l'exercice à 946 ME.



Le résultat net consolidé s'inscrit à 132,9 ME en 2019, contre 208,7 ME en 2018. Le résultat net consolidé part du groupe ressort à 122,9 ME (contre 272,8 ME en 2018).



