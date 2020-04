Eurazeo : ne proposera pas de dividende au titre de 2019

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société d'investissement Eurazeo a annoncé mercredi qu'elle ne proposerait pas de verser de dividende au titre de l'exercice 2019, lors de son assemblée générale du 30 avril qui se tiendra hors présence physique de ses actionnaires.

Eurazeo prévoyait initialement de verser un dividende de 1,5 euro par action avec également la mise en place d'un dividende majoré de 10% pour les actionnaires détenant des titres au nominatif de façon continue pendant au moins deux ans.

"Dans ce contexte sans précédent et très incertain, certaines des filiales ou participations d'Eurazeo sollicitent ou pourraient solliciter l'aide de l'Etat, c'est pourquoi et conformément aux recommandations récentes du gouvernement, le directoire d'Eurazeo en accord avec le conseil de surveillance a décidé de modifier la résolution d'affectation du résultat et ainsi de ne pas allouer le dividende initialement prévu", a expliqué Eurazeo.

La société d'investissement a également expliqué qu'elle disposait à fin 2019 d'une trésorerie de 533 millions d'euros à laquelle s'ajoute une ligne de crédit syndiquée confirmée de 1,5 milliard d'euros que le groupe a augmentée de 50% et renouvelée par anticipation en décembre 2019 "pour au moins cinq ans". "La société dispose également de 3,8 milliards d'euros de 'drypowder' (engagements confirmés non appelés auprès de ses partenaires)", a aussi fait valoir Eurazeo.

Le groupe fera par ailleurs un point sur les effets de la crise sanitaire sur l'activité de ses participations lors de sa communication relative au premier trimestre, prévue le 19 mai.

Eurazeo a également annoncé, la création d'un fonds de solidarité de 10 millions d'euros qui permettra notamment de soutenir les salariés du groupe et de ses filiales. Les membres du directoire du groupe contribueront à ce fonds à hauteur de 10% de leur rémunération variable annuelle 2019 à percevoir en avril 2020.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire