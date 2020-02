Eurazeo : nomination d'un directeur des affaires financières

07/02/2020 | 13:51

Eurazeo annonce la nomination de Laurence Branthomme en qualité de directeur des affaires financières, sous la responsabilité de Philippe Audouin, directeur général finances et membre du directoire du groupe d'investissement.



Elle a la responsabilité des équipes consolidation, comptable, contrôleurs financiers des stratégies d'investissement et de celles en charge de la gestion des fonds, du suivi de la performance des participations et de l'analyse de la performance des investissements.



Avant de rejoindre Eurazeo, Laurence Branthomme était directeur associé de Valtus, société de management de transition/transformation. Elle avait rejoint Korian en 2015 comme DGA finances et développement France.



