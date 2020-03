Eurazeo : relève son dividende et compte sur sa trésorerie pour contrer le coronavirus

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société d'investissement Eurazeo a annoncé jeudi le relèvement de son dividende et a affirmé compter sur sa situation de trésorerie solide pour faire face aux incertitudes du coronavirus, à l'occasion de la publication de ses résultats annuels.

Le directoire d'Eurazeo propose au titre de 2019 un dividende de 1,5 euro par action, en hausse de 20% par rapport à 2018. "Cette hausse significative est soutenue par le développement de revenus récurrents tirés de l'activité de gestion d'actifs et la solidité financière du groupe", a expliqué Eurazeo. La société d'investissement proposera également, lors de son assemblée générale du 30 avril, la mise en place d'un dividende majoré de 10% "récompensant les actionnaires détenant des titres au nominatif de façon continue pendant au moins deux ans".

"Cet effort traduit notre confiance dans le modèle d'Eurazeo", a déclaré Philippe Audouin, directeur général Finances du groupe, lors d'une conférence téléphonique.

Concernant la pandémie de coronavirus, Eurazeo a indiqué avoir mis en place un suivi continu des conséquences que cette crise sanitaire peut avoir sur les sociétés de son portefeuille. "Ces sociétés pourraient voir leur chiffre d'affaires, leur rentabilité et leur situation de trésorerie affectés, même si, à ce jour, les effets restent limités sur le portefeuille pris dans sa globalité", a indiqué Eurazeo.

Le groupe n'exclut pas que les activités d'investissements et de levées de fonds subissent un ralentissement en raison de cette crise, et attend un impact "limité" sur les commissions de gestion. "La situation de trésorerie solide d'Eurazeo permettra au groupe d'être en mesure de faire face aux incertitudes liées à l'épidémie en cours et de saisir les opportunités d'investissement qui pourraient se présenter", a assuré la société d'investissement.

En 2019, Eurazeo a enregistré une hausse de son actif net réévalué (ANR) de 8,9% hors dividende et de 10,5% en incluant la distribution du dividende, alors que sur la même période le CAC 40 a progressé de 26%.

L'ANR par action du groupe s'établissait à 80,3 euros à fin décembre 2019, contre 73,8 euros un an plus tôt, a précisé le fonds.

En 2019, le résultat net d'Eurazeo a atteint 123 millions d'euros, contre 273 millions d'euros en 2018. Le résultat net a notamment été pénalisé par une dépréciation de 158 millions d'euros due à la baisse du titre du loueur automobile Europcar Mobility Group, dont Eurazeo détient 29,9%.

L'an passé, Eurazeo, a, sur son propre bilan, investi 1,1 milliard d'euros et procédé à des cessions partielles et totales pour un montant de 1,4 milliard d'euros. Le total des actifs sous gestion s'inscrivait à 18,8 milliards d'euros au 31 décembre 2019, en hausse de 16% par rapport à 2018.

Le chiffre d'affaires économique, qui correspond au chiffre d'affaires consolidé auquel est ajoutée la part proportionnelle du chiffre d'affaires des sociétés mises en équivalence, s'est inscrit à 6,06 milliards d'euros, en hausse de 8,8% à périmètre et changes constants.

Le groupe Eurazeo a également fait état d'une trésorerie de 533 millions d'euros au 31 décembre, contre 428 millions d'euros à fin 2018.

Concernant la possible cession totale ou partielle de la participation d'Eurazeo dans Europcar, Philippe Audouin a déclaré que le processus continuait et que le groupe avait pris "un certain nombre de contacts qui se poursuivent". Le directeur général Finances d'Eurazeo a par ailleurs souligné que si la situation actuelle liée au coronavirus "venait à interférer" sur ce processus, "nous attendrions des jours meilleurs" pour l'achever.

Eurazeo a lancé en novembre une revue stratégique pouvant l'amener à céder tout ou partie de sa participation au capital du groupe de location automobile Europcar, dans lequel la société d'investissement est présente depuis 2006. L'action Europcar a perdu 45% l'an passé, plombée en 2019 par un retentissant avertissement sur résultats en octobre, dû notamment aux incertitudes liées au Brexit.

